Maltempo Belluno | la nostra montagna è in ginocchio ma ci rialzeremo

Maltempo Belluno : elicottero dell’esercito per gruppi elettrogeni : E’ arrivato a San Tomaso Agordino (Belluno) un elicottero Boeing CH-47 Chinook dell’Esercito Italiano, decollato da Belluno, che ha trasportato due gruppi elettrogeni di E-Distribuzione, con lo scopo di rialimentare i clienti privi di energia elettrica in questa località tuttora inaccessibile via terra. Lo rende noto E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Ulteriori trasporti via ...

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino (2) : (AdnKronos) - A supportare questo immane lavoro da ieri sera è giunto nel Bellunese, su esplicita richiesta di attivazione di Bottacin, anche il direttore operativo del coordinamento per le emergenze della Protezione Civile nazionale, Luigi D’Angelo, che con il suo staff sta verificando la gravità d

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Nelle ultime ore una nuova frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati i Comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere senza tregua. La situazione resta pesantissima

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità (3) : (AdnKronos) - Viabilità e Piave. Restano chiusi Via Miari e il ponte bailey: intorno alle 13.00 sono iniziate le verifiche da parte dei tecnici sull'impalcato del bailey per verificare eventuali danni causati dalla piena del Piave di lunedì notte, solamente in seguito all'esame e alla comunicazione

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità : Beleluno, 2 nov. (AdnKronos) - ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. "Al momento, la fornitura non viene garant

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità (2) : (AdnKronos) - Confermato anche per la giornata di oggi il sistema di assistenza e ristoro. La Scuola media Ricci, nei pressi della stazione ferroviaria, resta il punto di accoglienza principale, con posti letto, docce, possibilità di ricarica cellulare e di ottenere un pasto. Solo per la ricarica ce

Maltempo - sindaco di Belluno : case e aree ancora senza elettricità : ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico a Belluno: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. “Al momento, la fornitura non viene garantita dalla linea principale, ma dai generatori, che devono essere costantemente riforniti – spiega il sindaco, Jacopo Massaro – Enel ha fornito alle ...

**Maltempo : Belluno - strade bloccate a causa delle frane - paesi isolati** : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Continua a piovere nel bellunese, e la situazione peggiora di ora in ora sul fronte della viabilità e dei collegamenti a causa delle frane, con il terreno già impregnato che non tiene più. Da questa mattina la strada tra Cencenighe e Agordo è bloccata appunto da una fra

Maltempo - frana di terra a Belluno - comuni isolati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo Belluno - l’appello di Zaia : “Paesaggio lunare - niente luce e strade interrotte. Serve intervento urgente” : “Domani 3 novembre il capo dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli tornerà in Veneto. Con lui e con l’assessore Gianpaolo Bottacin faremo altri sopralluoghi sulle zone maggiormente devastate dal Maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel Bellunese”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia torna a parlare dei danni del Maltempo: “Interi paesi restano ancora senza luce, le strade non esistono ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Maltempo VENETO : ALLERTA METEO ROSSA SU BELLUNO/ Ultime notizie "Bollite l'acqua" - danni e devastazione - IlSussidiario.net : ALLERTA METEO ROSSA in VENETO, MALTEMPO in tutto il Nord Italia: disagi e smottamenti a BELLUNO. Ultime notizie, danni per nubifragi e terreni a rischio

Maltempo : rialimentate altre 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine : rialimentate oggi ulteriori 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine. Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attivita’ di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedi’ per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla penisola ...

Maltempo - altri quattro morti al Nord. A Belluno danni alla rete idrica : Ancora morti per Maltempo . altri quattro : una coppia, Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, la cui auto è stata schiacciata da un albero a Lillianes in Valle d'Aosta , un anziano caduto ...