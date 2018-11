Maltempo | attivata l’unità di crisi per le Dolomiti Bellunesi

meteoweb.eu

: Maltempo, oltre 400 interventi: attivata la sala di protezione civile - Corriere di Siena - CorrierediSiena : Maltempo, oltre 400 interventi: attivata la sala di protezione civile - Corriere di Siena - LatinaToday : Terracina devastata dal tornado: attivata una raccolta fondi per la scuola e gli sfollati - Ossmeteobargone : RT @ProtCivileRT: #AllertaMeteoTOS Attivata colonna mobile regionale della Protezione Civile della #Toscana. Volontari al lavoro per aiutar… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) “Quanto è accaduto e sta accadendo nel Parco nazionale dellea causa delè oggetto di massima attenzione da parte del ministero. Il Capo di gabinetto del ministro dell’Ambiente, Pier Luigi Petrillo, è in costante contatto con il suo omologo della Regione Veneto, Fabio Gazzabin”. Lo comunica in una nota il ministero dell’Ambiente. “Il direttore generale per la protezione della Natura del ministero ha avuto questa mattina una lunga conversazione con il direttore del Parco – prosegue la nota – Il ministero si è detto disponibile a supportare in tutto il Parco e la Regione per il ripristino dell’ecosistema. E’ statauna unità dipresso il Gabinetto del ministro al fine di monitorare i danni e definire, da subito, le modalità di intervento e i relativi stanziamenti“. “Appena ...