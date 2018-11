Maltempo | attesa per domani la piena del Po nel Pavese

meteoweb.eu

: #maltempo servizio pubblico di navigazione interrotto a #Venezia, acqua alta supera i 150 cm. Restano attivi solo i… - RaiNews : #maltempo servizio pubblico di navigazione interrotto a #Venezia, acqua alta supera i 150 cm. Restano attivi solo i… - Corriere : Maltempo, a Venezia attesa marea di 160 cm, evacuata piazza San Marco Foto - stefanopezzola : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Ore di forte pioggia nella provincia di Pavia, dove l’osservato speciale è il fiume Po del quale si attende lanelle prossime ore. Al momento continua ad essere sotto controllo il livello dei fiumi in provincia di Pavia. Al punto di osservazione del Ponte della Becca (il luogo di confluenza del Ticino nel Po) il Po ha oggi superato i 3,50 metri sopra lo zero idrometrico, con una crescita di oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore. Nella giornata diè atteso il passaggio dell’ondata di, anche nel, del principale fiume italiano: molto dipenderà anche dalle precipitazioni previste nelle prossime ore in Piemonte e Lombardia. Dalla Coldiretti fanno sapere che “il passaggio di un’onda dipotrebbe determinare l’allagamento delle aree golenali”. In conseguenza dell’aumento del Po e’ cresciuto anche il Ticino, che a ...