Maltempo | Astral Infomobilità | vento forte sulla A1 Roma-Napoli

Maltempo - Astral : domani sopressa la corsa per le Isole Pontine : Per avverse condizioni meteo domani non verrà effettuata la corsa Laziomar Ponza-Formia delle ore 05.30. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral: domani sopressa la corsa per le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.