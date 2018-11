Maltempo | ancora una vittima in Trentino Alto Adige NOME e DETTAGLI

Allerta Maltempo - ancora una vittima : donna colpita da un fulmine. Dove è successo : Continua l’Allerta maltempo in Italia. Da Nord a Sud, con piogge incessanti, tutta la Penisola è interessata. Proprio le forti precipitazioni sono la causa della frana che ha colpito il Bellunese, bloccando la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Fra i comuni isolati, anche quelli di Rocca Pietore, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore. Nell’area operano 200 vigili del fuoco da tutta la Regione. “Siamo in ...

Maltempo - frana ad Aprica : 10 famiglie ancora fuori casa : Il sindaco di Aprica (Sondrio) Dario Corvi, dopo l’evacuazione di 10 persone dalle loro abitazioni, in localita’ San Rocco, per uno smottamento di un terrapieno di sostegno della pista da sci Baradello, ha deciso oggi pomeriggio di confermare l’ordinanza sino ad almeno lunedi’ prossimo, in quanto prima non e’ possibile valutare con precisione la portata dei rischi ancora esistenti in zona, dopo i violenti acquazzoni ...

Maltempo - continua l'allerta in molte regioni. Esondazioni in Sicilia - ancora colpito il Veneto. Fulmine uccide turista in Sardegna : Dopo una breve e flebile tregua, il Maltempo torna a flagellare ampie zone d'Italia, peraltro già colpite da vento e piogge nei giorni scorsi. Fenomeni eccezionali che hanno causato 13 vittime , più ...

Previsioni Meteo : perturbazioni senza sosta - ancora Maltempo la prossima settimana! : ancora tanto maltempo sull'Italia, altra forte perturbazione la prossima settimana. Le ultimissime... Previsioni Meteo / Il maltempo non accenna ad abbandonare l'Italia e stando agli ultimissimi...

Allerta Meteo Sardegna : ancora Maltempo nel weekend : Nuova Allerta Meteo in Sardegna. Il Centro Polifunzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un bollettino per condizioni Meteo avverse per piogge e temporali dalla serata di domani 3 novembre e per le successive 30 ore, cioè fino alla mezzanotte dei domenica 4 novembre. Si prevedono “precipitazioni sparse con cumulati localmente elevati in 24 ore e temporali di forte intensità. I fenomeni inizieranno sulla Sardegna meridionale ...

Maltempo Trentino : ancora chiusa la linea Venosta per lavori di ripristino : Resterà chiusa anche nei prossimi giorni la linea ferroviaria della Val Venosta, interrotta fra Laces e Naturno, per consentire la rimozione degli alberi caduti durante l’ondata di Maltempo. La circolazione avverra’ comunque in modo regolare fra Malles e Laces e fra Naturno e Merano. Nel tratto dove la circolazione è, invece, bloccata è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. L'articolo Maltempo Trentino: ancora chiusa la ...

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino (2) : (AdnKronos) - A supportare questo immane lavoro da ieri sera è giunto nel Bellunese, su esplicita richiesta di attivazione di Bottacin, anche il direttore operativo del coordinamento per le emergenze della Protezione Civile nazionale, Luigi D’Angelo, che con il suo staff sta verificando la gravità d

Maltempo : Belluno - continuano le frane - ancora isolato l'agordino : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Nelle ultime ore una nuova frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati i Comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere senza tregua. La situazione resta pesantissima

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità (3) : (AdnKronos) - Viabilità e Piave. Restano chiusi Via Miari e il ponte bailey: intorno alle 13.00 sono iniziate le verifiche da parte dei tecnici sull'impalcato del bailey per verificare eventuali danni causati dalla piena del Piave di lunedì notte, solamente in seguito all'esame e alla comunicazione

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità : Beleluno, 2 nov. (AdnKronos) - ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. "Al momento, la fornitura non viene garant

Maltempo : sindaco Belluno - case e aree ancora senza elettricità (2) : (AdnKronos) - Confermato anche per la giornata di oggi il sistema di assistenza e ristoro. La Scuola media Ricci, nei pressi della stazione ferroviaria, resta il punto di accoglienza principale, con posti letto, docce, possibilità di ricarica cellulare e di ottenere un pasto. Solo per la ricarica ce

Maltempo - sindaco di Belluno : case e aree ancora senza elettricità : ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico a Belluno: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città. “Al momento, la fornitura non viene garantita dalla linea principale, ma dai generatori, che devono essere costantemente riforniti – spiega il sindaco, Jacopo Massaro – Enel ha fornito alle ...

Maltempo Veneto : ancora frane - isolato l’Agordino : Nelle ultime ore una nuova frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati i Comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere senza tregua. La situazione resta pesantissima nell’Agordino ma anche in molti altri territori della Provincia, in primis il Cadore, il Comelico e la Val Boite. L’elevata saturazione dei terreni potrebbe, infatti, determinare ...

