M5S | l intervista inventata a Dijsselbloem L attacco del Pd ' Movimento di falsari'

M5S diffonde un’intervista manipolata a Dijsselbloem - scopre l’errore e non si scusa : No, l'ex presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem non ha mai "dichiarato guerra" al popolo italiano. La notizia è falsa ed è stata diffusa sui social attraverso un video manipolato creato da Pandora Tv e rilanciato dalla pagina Facebook ufficiale M5S Europa, che ha parzialmente smentito la fake news solo dopo che la notizia della bufala ha iniziato a fare il giro del Web.Continua a leggere

Manovra - così il M5S ha falsificato un'intervista a Dijsselbloem : Dijsselbloem spiega poi che questa situazione «ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l'economia implode, questo si ripercuote sull'intera economia. Il pro è che basta ...

Il M5S si è inventato la traduzione di un’intervista a Jeroen Dijsselbloem : Secondo un video fatto circolare dalla pagina M5S Europa, l'ex capo dell'Eurogruppo ha invitato i mercati a speculare sui titoli italiani, ma non è vero The post Il M5S si è inventato la traduzione di un’intervista a Jeroen Dijsselbloem appeared first on Il Post.

