M5s Europa rilancia l’intervista travisata a Dijsselbloem | “Invita a un golpe

Europa - gli eletti si tengono le pensioni (privilegiate). Pd si spacca - sei votano con M5s e Lega : “I politici paghino contributi” : Quando in Senato è arrivato il taglio dei vitalizi, i parlamentari del Pd sono usciti dall’aula senza votarlo, diversamente dai colleghi deputati. Un copione simile, ma senza il lieto fine, si è verificato ieri a Bruxelles sul voto per cancellare le pensioni privilegiate degli eurodeputati: un assegno da 1484,70 euro (il doppio, in caso di secondo mandato) che percepiscono al compimento dei 63 anni per il quale non hanno mai versato un ...

Il M5s è lieto del successo dei Verdi. Ma perché in Europa non stanno insieme? : ... ha dichiarato pochi giorni fa al Foglio , ''come si fa a dire che i grillini sono diversi da Matteo Salvini, se è con lui che stanno in coalizione, portando avanti una politica unica e in ...

Il M5s è lieto del successo dei Verdi. Ma perché in Europa non stanno insieme? : L'inarrestabile ascesa dei Verdi è sicuramente il dato più interessante della complessa transizione politica apertasi in Germania con le elezioni in Baviera, che hanno confermato la crisi dei conservatori della Cdu/Csu e il crollo dei socialisti. Nel Baden-Württemberg sono al governo con il partito di Angela Merkel ed esprimono il governatore, nel ricco Land meridionale andato da poco al voto sono diventati il ...

“Il M5s è incompatibile con noi”. Parla il leader dei Verdi in Europa : Roma. “Una coalizione tra grillini e Verdi? A me pare che la collocazione naturale del M5s, in Europa, sia nel blocco dei partiti sovranisti. E d’altronde, non è coi sovranisti d’estrema destra che governano in Italia?”. Vista da Bruxelles, la questione sull’identità profonda del M5s appare abbastan

M5s - europarlamentare Daniela Aiuto lascia il Movimento : “Difficoltà di dialogo e restrizioni. Io lasciata ai margini” : L’europarlamentare Daniela Aiuto ha annunciato il suo addio al Movimento 5 stelle. Dopo essersi autosospesa a marzo scorso dopo essere finita al centro di un’indagine interna del Parlamento per i fondi ricevuti per realizzare uno studio sul turismo che poi era stato ritenuto copiato da Wikipedia. Oggi, con una lunga intervista a la Stampa, ha deciso di lasciare il gruppo. “Le ragioni”, ha scritto poi sul suo profilo ...

Daniela Aiuto - europarlamentare M5s : "Lascio il Movimento"/ "Casaleggio è entrato nelle nostre vite" : Daniela Aiuto, europarlamentare M5s: "Lascio il Movimento". Ultime notizie, la denuncia dell'ex pentastellata: "Casaleggio è entrato nelle nostre vite"

In Europa M5s più vicino al Pd che alla Lega : Se ieri Matteo Salvini ha consolidato l'alleanza con Marine Le Pen in vista delle Europee, il M5S vive una fase di incertezza. Di sicuro non farà parte dell'alleanza dei nazionalisti europei di destra ...

In Europa la Lega lascia indietro il M5s : la mossa per dar vita al fronte sovranista : La reazione europea al Def non è solo Legata alla manovra, il vero e proprio timore è quello che può accadere alle elezioni europee. La paura è che Socialisti e Popolari , le due forze politiche che ...

Emissioni Co2 - l’Europarlamento dà il via ai tagli. Ma M5s e Lega si spaccano (nonostante il contratto di governo) : Il contratto di governo parla chiaramente di incentivare i veicoli ibridi ed elettrici, ma in Europa sul tema della mobilità pulita la maggioranza gialloverde si è già spaccata. Il testo votato oggi a Strasburgo che prevede di tagliare le Emissioni di Co2 di nuove auto e furgoni del 40% entro il 2030, incentivando i trasporti meno inquinanti, è passato infatti con il voto favorevole dei Cinque Stelle, ma senza il sostegno degli eurodeputati ...

'Europa e investitori se ne faranno una ragione' rispondo M5s e Lega : 'Non faccio la manovra in base a quello che pensa Moscovici' dice il premier Conte. 'Preoccupazioni legittime, ma avremo una crescita inaspettata', rassicura Di Maio. Salvini: 'tiriamo avanti, ...

MANOVRA E POLITICA/ Il trionfo dell'Europa su Lega e M5s : Si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio. Con un deficit all'1,6% del Pil, la vittoria dell'Ue su Lega e M5s sarebbe totale.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Lega vs M5s sul voto all'Europarlamento su Orban (12 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: il Governo si spacca sul voto all'Europarlamento su Orban, la Lega voterà no alle sanzioni nei confronti dell'Ungheria (12 settembre 2018)

Orban a Europarlamento : "Non accettiamo minacce e ricatti"/ UE - sanzioni a Ungheria : M5s e Lega divisi su voto : Ue, M5s: "votiamo sanzioni a Orban", scontro con la Lega. Ultime notizie Ungheria, Salvini su voto a violazioni stato di diritto: "no processi a popoli"

MANOVRA/ Così M5s e Lega perdono la sfida con l'Europa : La Ue sarà attenta alla qualità della spesa aggiuntiva. Ok per gli investimenti, più difficile far accettare flat tax e reddito di cittadinanza.