M5s e l' intervista a Dijsselbloem | ' Nessun fake' attacca Italia

Manovra - M5s manipola intervista a Dijsselbloem - il Pd : «Movimento di falsari». Cinquestelle : «Nessuna manipolazione» : «Quando la propaganda non ha limiti e la mancanza di rispetto delle istituzioni pure. Pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando un'intervista della Cnbc a...

M5s nella bufera - "falsificata l'intervista a Dijsselbloem". Il confronto con l'originale : Un " Golpe finanziario contro l'Italia ". Questo il titolo del video , con oltre 220mila visualizzazioni, che circola sulla pagina ' Movimento 5 Stelle Europa '. Si tratta di un'intervista a Jeroen ...

M5s Europa rilancia l’intervista travisata a Dijsselbloem : “Invita a un golpe finanziario”. Pd : “Movimento di falsari” : E’ polemica per il video di Pandora Tv rilanciato dalla pagina Facebook ufficiale del Movimento 5 stelle Europa. Martedì 30 ottobre i grillini hanno condiviso il commento del sito di news che si definisce “piattaforma indipendente” che “svela retroscena oscurati dai media mainstream” in cui si commenta l’intervista dell’ex presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem alla Cnbc e lo hanno ...

M5s diffonde un’intervista manipolata a Dijsselbloem - scopre l’errore e non si scusa : No, l'ex presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem non ha mai "dichiarato guerra" al popolo italiano. La notizia è falsa ed è stata diffusa sui social attraverso un video manipolato creato da Pandora Tv e rilanciato dalla pagina Facebook ufficiale M5S Europa, che ha parzialmente smentito la fake news solo dopo che la notizia della bufala ha iniziato a fare il giro del Web.Continua a leggere

Il M5s si è inventato la traduzione di un’intervista a Jeroen Dijsselbloem : Secondo un video fatto circolare dalla pagina M5S Europa, l'ex capo dell'Eurogruppo ha invitato i mercati a speculare sui titoli italiani, ma non è vero The post Il M5S si è inventato la traduzione di un’intervista a Jeroen Dijsselbloem appeared first on Il Post.

