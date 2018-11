M5S blinda ddl anticorrotti | prescrizione è in Contratto

huffingtonpost

(Di venerdì 2 novembre 2018) Dopo il decreto sicurezza, anche il disegno di legge anticorruzione rischia di trasformarsi in un nuovo campo minato per la maggioranza. Oltre all'emendamento che punta a sospendere lain presenza della sentenza di primo grado, scavano un ennesimo solco tra Lega e 5 Stelle anche quelle norme sui partiti e le fondazioni che il Carroccio vorrebbe sopprimere. Delle oltre 300 proposte di modifica presentate al testo, ce ne sono alcune targate Lega che puntano ad eliminare l'articolo 7, considerato il "fiore all' occhiello" per il M5S, visto che "garantisce trasparenza" nella gestione di partiti e fondazioni. Il contrasto tra i parlamentari è intenso, tanto che alla fine, per alzare l'asticella nella trattativa, i pentastellati decidono di inserire prima la norma sullae poi un inasprimento delle pene per gli evasori.La misura in realtà viene firmata ...