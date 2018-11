M5s | ' alla fine ci tradiranno' La voce della rivolta | qui esplode Luigi Di Maio

Raggi e le dimissioni : 'Ora non ne parlo'. M5s in piazza alla vigilia della sentenza : 'Di dimissioni? Ne parliamo la settimana dopo'. Virginia Raggi sa che - dopo un periodo di relativa quiete politica mal celata dalle grane quotidiane di Roma - adesso la sua vicenda entra nel vivo. Il 10 novembre è attesa la sentenza sul processo che la vede imputata per falso. In caso di condanna può ...

Dl Genova - via libera dalla Camera con 284 sì : Fdi vota con M5s e Lega. Pd e Leu contro. Forza Italia si astiene : Il via libera è arrivato dopo l’una di notte: la Camera ha approvato il decreto Genova. I sì sono stati 284, con i voti favorevoli dei partiti di governo, cioè Lega e Movimento 5 stelle, e quelli di Fratelli d’Italia. votano contro i deputati del Pd e di Leu (67 i no), mentre sono stati 41 gli astenuti, tutti di Forza Italia. Il testo va ora al Senato per la seconda lettura. A contrapporre i parlamentari di maggioranza e opposizione ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5s : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Dl Genova bloccato alla Camera : è scontro tra M5s e Pd | "Stop ostruzionismo" | "Via il condono di Ischia" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017

Dl Genova bloccato alla Camera : è scontro tra M5s e Pd : Toninelli: l'ostruzionismo del Pd è assurdo - "Con un ostruzionismo ipocrita Pd e Fi stanno bloccando fondi per Genova, risorse in più che il decreto stanzia in favore di sfollati, imprese, lavoratori,...

Dl Genova - stallo alla Camera : l’ok slitta ancora. M5s : “Ostruzionismo ipocrita del Pd”. Dem : ‘Via condono per Ischia e voto’ : Accuse, smentite, letture contrapposte delle norme e una buona parte di 90 emendamenti ancora da votare, nonché le dichiarazioni di voto da fare prima del via libera finale. Che a questo punto potrebbe arrivare anche giovedì, perché il decreto Emergenze che contiene le norme per aiutare Genova in seguito al crollo del ponte Morandi è impantanato alla Camera. Un altro slittamento dopo il mancato approdo in Aula della scorsa settimana che aveva ...

Frizioni in vista sulla giustizia Il M5s : "Stop alla prescrizione" : Non solo manovra e Tav. Nel governo rischia di aprirsi un'altra partita molto spinosa, quella sulla giustizia. Bonafede vuole stoppare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado Segui su affaritaliani.it

Frizioni in vista sulla giustizia Il M5s : Stop alla prescrizione : Non solo manovra, condoni e Tav. Nel governo rischia di aprirsi un'altra partita estremamente spinosa, quella sulla giustizia. Il ministro penmtastellato Alfonso Bonafede ha infatti annunciato l'arrivo di un emendamento alla legge anticorruzione per Stoppare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Un'idea che va in senso diametralmente opposto a tutte le convinzioni storiche del centrodestra in materia di giustizia. Bisogna ora capire ...

Vittorio Feltri è sicuro : Salvini prenderà tutta l’Italia mentre il M5s crollerà poco alla volta : Vittorio Feltri ha un idea ben precisa, Salvini controllerà il paese intero, mentre il Movimento 5 Stelle crollerà La notizia non è sorprendente, almeno per noi, però merita di essere divulgata. La Lega si sta mangiando, elettoralmente parlando, l’ Italia intera. Si espande a macchia d’ olio dal Nord al profondo Sud. Perché? A differenza degli altri partiti essa dimostra giorno dopo giorno di occuparsi dei problemi della gente, la ...

Due fuori dalla testuggine. "Ribelli" M5s : "Non votiamo il dl Sicurezza neanche con fiducia" : Nervi a fiori di pelle all'interno del Movimento 5 Stelle. Il capo politico e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato, per le 21.30 di stasera, un'assemblea congiunta per sciogliere i nodi relativi ai dossier più spinosi: dal Tap al decreto Sicurezza, passando per la manovra finanziaria. Ma la riunione sarà disertata dalla senatrice Paola Nugnes, tra i più accesi oppositori del dl immigrazione e Sicurezza targato Matteo ...

Torino - il consiglio comunale approva il documento M5s : "Stop alla Tav - servono nuovi studi" : ... il blocco degli investimenti, che mortifica l'economia e l'occupazione del Paese". FdI: referendum propositivo comunale "Ottimo il segnale Sì Tav lanciato dai presidenti delle organizzazioni ...

La paura della fronda. Si allarga il fronte interno al M5s - Di Maio prova a serrare le fila : La paura della fronda è diventata cosa reale quando Carla Ruocco, venerdì scorso, ha sganciato una bomba. Criticando il decreto fiscale, non nel merito della norma, non per un cavillo da correggere, ma dal punto di vista valoriale: "Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento 5 Stelle. Molte delle disposizioni del provvedimento all'esame del Senato sono contrarie ai nostri ...

Massaro (FI) : “Quartiere Giuliano Dalmata abbandonato dalla Raggi e dal M5s : “Strade, marciapiedi e aree verdi del quartiere Giuliano Dalmata di Roma sono degradate e dissestate, nella totale inerzia dell’amministrazione pentastellata” – dichiara Pietrangelo Massaro, Coordinatore di Forza Italia del Municipio IX Roma Eur. “Questo territorio – spiega Massaro – riveste un importante valore storico, sociale e culturale. Esso, infatti, conserva il ricordo di donne e uomini che ...

M5s al governo : il grande inganno. E dalla Germania propongono una - ... - : Se così fosse, si conferma la partecipazione teatrale del M5S a una bieca rappresentazione della politica nazionale, il cui unico scopo è fare ciò che viene deciso a livello internazionale, ...