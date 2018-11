Lucca | una esperienza che va oltre i Comics & Games

Aperto 'In segreto' - nel cuore di Lucca una installazione d'arte : Ha Aperto ieri , 19 ottobre, le sue porte In Segreto : il giardino di un antico convento di clausura, nel centro storico di Lucca, ospita l'iniziativa dell'associazione lucchese Lab - Let architecture ...

Basket - Serie A1 femminile : Napoli vince ad Empoli dopo una partita rocambolesca - Broni e San Martino fanno valere il fattore campo contro San Giovanni e Lucca : Manca solo il big match tra Ragusa e Venezia per chiudere la 2a giornata di Serie A1 di Basket femminile. dopo i 2 anticipi di ieri (Vigarano-Schio 59-84 e Battipaglia-Torino 79-71), oggi alle 18 si sono disputati i restanti tre incontri, che hanno visto la Dike Napoli vincere sul campo dell’Empoli (71-76) e le squadre di San Martino e Broni sconfiggere in casa rispettivamente Lucca (83-69) e San Giovanni (64-57). Partiamo dalla sfida più ...

Anteprima di Narcos 4 – Messico al Lucca Comics 2018 a novembre coi protagonisti Michael Peña e Diego Luna : biglietti in prevendita : Michael Peña e Diego Luna saranno in Italia per partecipare al Lucca Comics & Games 2018, che ospita l'Anteprima di Narcos 4 - Messico sabato 3 novembre. Tra eventi, proiezioni, spazi creativi e mostre, l'edizione numero 52 della kermesse in programma dal prossimo 31 ottobre al 4 novembre a Lucca proporrà infatti diverse anteprime, tra cui quelle di Doctor Who 11 (mesi prima della messa in onda su Rai4) e Narcos 4. Quest'anno Netflix ...

Basket femminile - Supercoppa 2018 : Schio punta al decimo titolo - Lucca cerca una prima volta : La stagione del Basket femminile italiano entra nel vivo. A Schio si assegna il primo trofeo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2018 e che vede sfidarsi i padroni di casa del Famila e il Gesam Gas&Luce Lucca. Si tratta del remake della finale di Coppa Italia quando ad imporsi furono le venete, che poi si sono anche laureate Campionesse d’Italia. Schio punta alla conquista della sua ottava Supercoppa consecutiva (9 in totale); ...

Lucca - tre tifose aggredite a colpi di spranga dopo la partita. Una di loro ha 77 anni : Tre tifose dell'Arezzo, una donna di 46 anni, la mamma 77enne e un’amica di 27 anni, sono state aggredite a colpi di spranga da un gruppo di pseudo tifosi della Lucchese poco dopo la conclusione della partita di domenica. L'aggressione è avvenuta nelle immediate vicinanze dello stadio Porta Elisa di Lucca.Continua a leggere

Calcio - shock a Lucca : tre tifose dell’Arezzo aggredite a colpi di spranga - una di loro ha 77 anni : Notizia shock riguardante il mondo del Calcio: a Lucca tre tifose dell’Arezzo sono state aggredite a colpi di spranga da un gruppo di una decina di presunti sostenitori della Lucchese al termine del derby concluso 1-0 per gli ospiti. Le vittime di questo gesto folle, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono un’imprenditrice di 46 anni, sua mamma di 77 anni e un’amica di 26 anni. Tutte sono state portate ...

Toscana - sicurezza sismica : gli istituti Paladini e Civitali di Lucca trasferiti in una sede provvisoria : Le scuole superiori Paladini e Civitali di Lucca verranno trasferite prima dell’inizio dell’anno scolastico dall’attuale sede di via San Nicolao in una sede provvisoria messa a disposizione dalla Asl Toscana nord ovest nell’area dell’ex ospedale del Campo di Marte: lo prevede un accordo di programma che verrà siglato a breve, la cui bozza è stata approvata lunedì con una delibera di giunta, su proposta del ...

Lucca - condivide foto e video hard della fidanzata 14enne su una chat : 9 ragazzi denunciati : Immagini sessualmente esplicite di una ragazza di quattordici anni sono diventate virali in Lucchesia e ora il fidanzato, insieme a otto coetanei tutti minorenni, è stato denunciato alla procura del tribunale dei minori di Firenze per divulgazione di pornografia minorile. Il ragazzo avrebbe diffuso foto e video della fidanzatina a insaputa della ragazza.Continua a leggere