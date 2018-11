Londra | Easyjet in rally

Londra : amplia il rialzo Easyjet : Grande giornata per Easyjet , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,18%. L'andamento di Easyjet nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

EasyJet - atterraggio d'emergenza : fumo in cabina/ Malpensa - aereo partito da Cefalonia era diretto a Londra : Malpensa , atterraggio d'emergenza : fumo in cabina . L' aereo EasyJet partito da Cefalonia era diretto a Londra . Intanto nello scalo internazionale varesino è caos... Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Londra : rosso per Easyjet : Composto ribasso per Easyjet , in flessione dell'1,92% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Easyjet è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe ...