Lo sport in Italia è comunista

Migranti arrivati in Italia - caricati nei furgoni e trasportati a forza in Slovenia : Lo racconta lo scoop della Stampa. Succede in Friuli Venezia Giulia, a Valico Fernetti, con la complicità della polizia locale ma anche di quella slovena - Come la polizia francese a Claviere e ...

sportitalia - Palinsesto Calcio 2 - 4 Novembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Un altro grande week end dedicato al campionato Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 7° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione fino all&rsqu...

Italian Esports Open 2018 by Vodafone : scopriamo i vincitori del torneo di Quake Champions : L'Italian Esports Open 2018 by Vodafone dedicato a Quake Champions ha ufficialmente dei vincitori. Ecco il comunicato ufficiale riguardante l'evento.Il torneo, che si è svolto nella straordinaria cornice nell'Esports Cathedral - Auditorium San Romano a Lucca Comics&Games e ha messo in palio un montepremi complessivo di 20.000 dollari, ha visto sfidarsi 8 giocatori internazionali e 2 Italiani in una modalità di gioco 1vs1.La finale, ...

Gli Italian sport awards in passerella : "Siamo giunti all'8/a edizione di questo evento e questo è già motivo d'orgoglio - ha affermato il presidente degli Italian Sport awards, Donato Alfani -. Vorrei ringraziare tutti i membri della ...

La riforma dello sport italiano - tra Coni e “sport e salute S.p.A.”. Il governo spinge - incontro Giorgetti-Malagò : Ieri Giancarlo Giorgetti e Giovanni Malagò si sono incontrati per discutere dell’annunciata riforma del sistema sportivo contenuta all’interno della Legge di Bilancio. La bozza del testo prevede l’istituzione della società “sport e salute S.p.A” con dirigenti e consiglio di amministrazione nominato dal governo, che dovrebbe gestire lo sport italiano riducendo le prerogative del Coni esclusivamente alla sfera della ...

sport Economy : quali sono gli sport che raccolgono più soldi in Italia : Nella classifica relativa alle spese effettuate per gli eventi sportivi, per il calcio sono stati spesi 712,2 milioni di euro contro i 62 milioni degli altri sport di squadra. Gli sport individuali ...

Malagò contro la riforma del Coni voluta dal governo : «Lo sport italiano non ne aveva bisogno» : ... con la prevista riforma di Coni Servizi e il passaggio della gestione dei contributi alle federazioni sportive a un ente, «sport e Salute Spa», sotto il controllo del ministero dell'Economia. «La ...

Coni - Malagò : 'Spero che ci siano modifiche nella bozza. Lo sport italiano non aveva bisogno di una riforma politica' : 'La bozza rimane questa, è già in arrivo al Parlamento, ma spero e penso ci possano essere delle modifiche rispetto a come sono state presentate. D'altronde è un disegno di legge e non un decreto'. Lo ...

Campionato Italiano Cross Country ACI sport 2018 : Suzuki Campione d’Italia per il decimo anno consecutivo : Per il decimo anno consecutivo la tecnologia Suzuki 4×4 ALL GRIP si conferma leader anche nelle competizioni fuoristrada, aggiudicandosi i titoli di Campione d’Italia Costruttori e Conduttori nel Campionato Italiano Cross Country ACI Sport 2018 Suzuki domina il Campionato Italiano Cross Country. I Grand Vitara si impongono nella massima serie nazionale di fuoristrada, riprendendo il cammino vincente che ha contraddistinto la ...

Il mondo delle scommesse sportive in Italia : Voi che seguite tantissimi sport, specialmente in televisione, avete sicuramente più volte notato le pubblicità dei vari siti scommesse. Ormai sono quasi dappertutto, in tv, negli stadi, su internet, sulle maglie delle squadre etc. Il motivo è molto semplice, così come è aumentata la quantità di pubblicità, allo stesso tempo il numero di giocatori attivi è incrementato esponenzialmente. Specialmente in Italia il numero di giocatori è salito di ...

Coni - il portafoglio passa al governo La rivoluzione per lo sport italiano : Ma il problema più grosso si riflette sui Giochi 2026: accetterà il Cio di assegnarli a Milano-Cortina visto che il Coni che rischia di finire «commissariato» dalla politica?

Primavera 1 - Inter-Juventus in diretta su sportitalia : L'incontro - valido per la sesta giornata di campionato - si disputerà allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni alle ore 17.00. L'articolo Primavera 1, Inter-Juventus in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ACI sport : il Mugello incorona i Campioni italiani 2018 : Il 2018 di ACI Sport va in archivio sotto il diluvio del Mugello, dove Daniel Zampieri e Giacomo Altoè si laureano Campioni nel tricolore Gran Turismo con la Lamborghini Huracan di Antonelli MotorSport. Nell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth è Enzo Fittipaldi a firmare la doppia vittoria che vale il titolo italiano 2018 con il […] L'articolo ACI Sport: il Mugello incorona i Campioni italiani 2018 sembra essere il primo su ...

Mercitalia Fast - il trasporto merci sbarca sull'Alta Velocità : Si chiama "mercitalia Fast" ed è il primo servizio in Italia di Alta Velocità ferroviaria riservato alle merci lanciato da Polo mercitalia,, Gruppo FS Italiane,. Il servizio sarà inaugurato mercoledì ...