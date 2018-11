Lo scudo fragile di Conte sul reddito di cittadinanza Ma tempi e numeri ancora nel caos

huffingtonpost

(Di venerdì 2 novembre 2018) Il premier Giuseppe, da Tunisi, prova a schierare unodi protezione davanti alla manovra: "Quello che conta - dice - è quello che scrive il governo". Ma è unoperché è nella scrittura deldie della quota 100, appena abbozzata nella legge di bilancio, che si innesta il vulnus di una narrazione - quella dell'attuazione dura e pura del contratto di governo - diventata adesso estremamente debole. Non solo ie le risorse, ma anche inuti. Perché su questa narrazione, e in particolare sulla misura cara ai 5 Stelle, ora c'è anche un problema di merito tutto interno all'esecutivo. La saldatura, precaria, sulla manovra si sfalda di nuovo con il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti che parla di "complicazioni attuative non indifferenti" eche prova a parare i colpi con un perentorio ...