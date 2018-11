' L' Italia riporta i migranti nei balcani | caricati a forza' La polizia smentisce

"LItalia riporta i migranti nei balcani - caricati a forza nei furgoni" : "A Trieste ci hanno illuso sulla richiesta d'asilo e ci hanno rimandati in Slovenia, poi le autorità croate ci hanno picchiato e lasciato nei boschi al confine con la Bosnia". A raccontare la vicenda, ...

“Caricati a forza nei furgoni”. Così la polizia Italiana riporta i migranti nei Balcani : Il racconto di due pakistani: «A Trieste ci hanno illuso sulla richiesta d’asilo ma ci hanno rimandati in Slovenia». Poi una nuova odissea fino alla Bosnia. «Le autorità croate ci hanno picchiato e lasciato nei boschi al confine»--Dentro, nel furgone della polizia di Stato, era buio pesto. «Si respirava a malapena da una piccola ventola piazzata in alto. Non c’erano finestre. Alcuni di noi vomitavano, e poi c’era odore di sangue. Perché quando ...

ALItalia/ FS - pensionamenti e il mix che riporta a galla la "svendita" - IlSussidiario.net : Fs ha deciso il suo piano per ALITALIA, ma sulla compagnia aleggiano ancora molte incognite e la riproposizione di errori marchiani già fatti in passato

Appello a Tgcom24 : 'Il mio compagno rischia la vita in cella a Dubai : aiutatemi a riportarlo in Italia' : C'è un italiano in carcere a Dubai dal marzo 2018 in attesa di giudizio per un reato che probabilmente non ha commesso. C'è la sua donna che, dopo aver speso tutto in avvocati e farmaci, ha dovuto far ...

Calciomercato Serie A - Fiorentina e Parma pronte a riportare un calciatore in Italia : Da giovanissimo rappresentava uno dei profili più interessanti per il futuro del campionato Italiano e anche della Nazionale, poi, nel momento in cui sembrava poter fare l’ennesimo salto, Giulio Donati si è un po’ allontanato dai riflettori dei top club. Dopo un paio di prestiti ai tempi dell’Inter (Lecce in Serie A e Padova e Grosseto in Serie B), per il terzino destro è arrivata la prima occasione da cogliere al volo ...

Migranti - Varoufakis : “Salvini xenofobo - riporta l’Italia verso il fascismo. Di Maio a letto con lui - ora deve dormirci” : “Lo scontro tra il governo M5s-Lega e Bruxelles sulla manovra? In realtà sono affiatati contro gli interessi degli italiani e degli europei. Sono complici, compagni di ballo, non certo nemici”. Così Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia nel primo governo Tsipras in Grecia, nel corso di una conferenza stampa a Roma, con la quale ha rilanciato la necessità di un’alternativa progressista rispetto ...

Ambiente - Animalisti Italiani : riportare la questione ecologista nell’agenda politica : “Animalisti Italiani chiedono alla Leopolda e al Pd di riportare la questione ecologista come questione culturale nel dibattito politico. La difesa dell’Ambiente non è solo una questione politica, ma un atto di responsabilità verso le future generazioni“: così in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani onlus. “Abbiamo inviato una richiesta d’incontro all’on. Maurizio Martina, segretario nazionale del Partito ...

FUORIPORTA/3 Parchi Letterari Italiani - una domenica di festa : ... da Dante a Petrarca, da Giuseppe Giovanni Battaglia a Giosue Carducci, da Albino Pierro a Eugenio Montale, da Alessandro Manzoni a Tommaso Landolfi realizzeranno spettacoli, letture, percorsi ...

Adriano Sabbadin : "Riportate Battisti in Italia" : Battisti trema, Battisti trema veramente. Perché se il candidato conservatore Jair Bolsonaro vincerà le elezioni presidenziali in Brasile, il ballottaggio è atteso per il 28 ottobre, estraderà il terrorista italiano.Tra le vittime di Battisti c'è anche Lino Sabbadin, il macellaio di Santa Maria di Sala, ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella sua macelleria il 16 febbraio 1979. La sua "colpa" fu quella di aver reagito a una precedente rapina ...

Polizia Italiana : 'La Francia ci riporta i migranti con i furgoni'. Parigi : 'Un errore' : Scoppia un nuovo caso diplomatico tra Roma e Parigi: due agenti della Digos hanno dichiarato di avere visto, venerdì mattina, delle persone di origine africana scendere da un furgone della gendarmeria ...

Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione : Li avrebbe fatti scendere da un furgone a Clavière, sulle Alpi torinesi: la procura di Torino ha aperto un'inchiesta The post Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione appeared first on Il Post.

1/2 H in più Speciale Morandi - un 'Genova - Italia' targato Annunziata che riporta la tv al cuore della politica : ...

Profughi riportati in Italia dalla Germania in charter - Salvini : 'Chiudo anche aeroporti' : Matteo Salvini non indietreggia. Non lo fa nè sulla questione migranti, nè sul rifiuto di quella che sarebbe stata, negli anni, una 'sudditanza psicologica' dell'Italia nei confronti della Germania. È questo che emerge dall'ultimo post del Ministro dell'Interno che, attraverso il suo profilo Facebook, ha inteso esprimere in maniera netta il proprio punto di vista relativamente ai charter in arrivo della Germania che riportano in Italia alcuni ...

Merkel ci rimanda i migranti : "Charter per riportarli in Italia" : Angela Merkel accelera e ci rimanda indietro i richiedenti asilo . Sarebbero già previste due date, comunicate agli stranieri con una lettera: il 9 e il 19 ottobre due voli charter carichi di ...