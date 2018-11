Ligue1 | PSG con il Lilla per il record pensando al Napoli

Ligue1 : tocca al St.Etienne - clou è Marsiglia-PSG : Il Napoli rovina la festa al Psg, a un passo dal record di partenze lanciate nei tornei d'eccellenza, che dal 1961 appartiene al Tottenham con 11 successi. Per eguagliarlo pero' dovra' vincere in casa ...

Ligue1 - 'manita' del Psg all'Amiens : 10 vittorie consecutive : Procede senza sosta il cammino del Paris Saint-Germain che, nell'attesa di ospitare il Napoli in Champions League, colleziona la decima vittoria in altrettante partite della Ligue 1. La squadra ...

Ligue1 - cinquina Psg sul Lione : Mbappe show con 4 gol : Il 5-0 sembra scontato, ma solo a prima vista. Perché anche se finora il Psg non ha mai segnato meno di tre reti a partita, contro il Lione, i campioni di Francia hanno dovuto faticare per imporsi, in ...