Ligue 1 | Psg-Lille 2-1 | Mbappé e Neymar in gol Per i parigini record di 12 vittorie

Ligue1 : PSG con il Lilla per il record pensando al Napoli : In attesa di giocarsi la qualificazione Champions in casa del Napoli, il Psg cerca il record di 12 successi iniziali. Dopo avere strapazzato Lione e Marsiglia, prova a fermare i parigini la sorpresa ...

Probabili formazioni Psg-Lille - Ligue 1 02-11-2018 : Il turno numero dodici di Ligue 1 vede come primo anticipo una sfida d’alta classifica, ovvero il match di Parigi tra la capolista del torneo ed il sorprendente Lille, distante ben otto lunghezze.Non ci sono più aggettivi per questo Psg che sta letteralmente demolendo ogni record in un campionato mai nato e che vede i capitolini al comando con un cammino costellato di vittorie, ben undici consecutive, con la miglior difesa ed l’attacco più ...

Ligue 1 - Mbappé e Draxler decidono il classico di Francia : Marsiglia-Psg 0-2 : Per la squadra di Tuchel sono 11 vittorie su 11 partite in campionato: eguagliato il record del Tottenham

Ligue 1 - record per il Psg : 11esima vittoria consecutiva - Marisiglia schiantato. Buffon ancora in panchina [FOTO] : Ligue 1- Il Psg è un rullo compressore: la squadra di Neymar vince l’undicesima partita in campionato contro il Marsiglia con una prova superba grazie ad un goal del solito Mbappé al 65′ e Draxel al 94′. Nell’11 titolare Aerola ancora preferito a Buffon mentre la squadra di Rudi Garcia prosegue il periodo negativo. Marsiglia-PSG 0-2 MARCATORI: 65' Mbappé, 94′ Draxler MARSIGLIA: Mandanda; Sarr, Rami, Kamara, ...

Probabili formazioni Marsiglia-Psg - Ligue 1 28-10-2018 : L’Olympique Marsiglia tenta l’impresa fino ad ora non ancora riuscita a nessuna squadra in Ligue 1: fermare il Paris Saint-Germain. L’OM allenato da Rudi Garcia si presenta a questo appuntamento con un ritardo di 11 punti dalla capolista parigina e occupa attualmente il terzo posto in classifica in compagnia del Montpellier. Reduce dal pesante 1-3 casalingo subito in Europa League contro la Lazio, con rete della bandiera ...

Ligue1 : tocca al St.Etienne - clou è Marsiglia-PSG : Il Napoli rovina la festa al Psg, a un passo dal record di partenze lanciate nei tornei d'eccellenza, che dal 1961 appartiene al Tottenham con 11 successi. Per eguagliarlo pero' dovra' vincere in casa ...

Ligue 1 - Psg-Amiens 5-0 : decima vittoria di fila. Mbappé da record - Verratti si ferma : L'invincibile PSG . La squadra di Tuchel batte 5-0 l'Amiens e fa 10 su 10 in Ligue-1 . Un inizio perfetto per i parigini, che eguagliano la Roma di Garcia del 2013-2014 . Nel mirino ci sono ora le ...

Ligue1 - 'manita' del Psg all'Amiens : 10 vittorie consecutive : Procede senza sosta il cammino del Paris Saint-Germain che, nell'attesa di ospitare il Napoli in Champions League, colleziona la decima vittoria in altrettante partite della Ligue 1. La squadra ...

Ligue 1 - Psg-Amiens 5-0 : Tuchel fa 10 su 10 : TORINO - Ci si domanda se a fine ottobre la Ligue 1 possa ancora regalare emozioni o se sia già chiusa qui. Il Psg è inarrestabile, non sbaglia un colpo, una squadra perfetta in ogni reparto che fa ...

Probabili Formazioni Psg-Amiens - Ligue 1 20-10-2018 : Sulla carta, il pluridecorato PSG sarà destinato ad aumentare il suo vantaggio nella parte superiore della classifica in Ligue 1, e sta cercando di raggiungere le ‘dieci partite perfette’ con dieci vittorie in campionato dall’inizio della stagione 2018/19. Affronta la squadra dell’Amiens che deve ancora vincere la sua prima trasferta stagionale.Il PSG è al momento la squadra migliore in assoluto all’inizio di un campionato di ...

Il PSG sfiora il miliardo : da solo vale il 33% dell’intera Ligue 1 : Quanto vale il Paris Saint Germain? Nessuno come i parigini, almeno in Francia, secondo uno studio del quotidiano L'Equipe. L'articolo Il PSG sfiora il miliardo: da solo vale il 33% dell’intera Ligue 1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il brand “Ligue 1” cresce grazie al PSG : ascolti a +25% nel 2017/2018 : Le stelle del PSG attraggono pubblico e investitori. ascolti in crescita del 25% e diritti venduti a oltre 1,1 miliardi, +59% rispetto al ciclo precedente. L'articolo Il brand “Ligue 1” cresce grazie al PSG: ascolti a +25% nel 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Psg - che record per Kylian Mbappé : il francese è il giocatore più giovane a segnare un poker in Ligue 1 : I quattro gol rifilati al Lione hanno reso Mbappé il giocatore più giovane a siglare un poker in Ligue 1 Il francese Kylian Mbappé continua ad accumulare record di precocità: l’attaccante del Paris Saint-Germain è diventato il giocatore più giovane domenica a segnare un poker di gol in Ligue 1. Lo ha affermato la società statistica Opta, da quando la Ligue 1 è stata creata 45 anni fa, nessun giocatore aveva segnato quattro gol in una ...

Ligue 1 - 9a giornata : il PSG è inarrestabile : Gli uomini di Tuchel asfaltano 5-0 il Lione e portano a casa la nona vittoria in altrettante partite. A -8 c'è il Lille, 3-1 al Saint Etienne,; crisi nera per il Monaco: terza sconfitta consecutiva, 2-...