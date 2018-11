Libri universitari usati | le bacheche online per la compravendita

Libri universitari : dove trovarli online e come risparmiare : Frequentare l'università comporta molte spese: oltre alle tasse universitari e, non è da trascurare l'acquisto di Libri universitari . Ogni volta che si comincia un nuovo corso, infatti, bisogna comprare nuovi testi: in alcuni casi, poi, i professori consigliano di comprare diversi Libri , utili alla preparazione. Ecco allora come trovare i Libri universitari online , e altre idee per risparmiare sul prezzo di acquisto.Continua a leggere

Come funziona Perlego - lo Spotify dei Libri universitari : Si chiama Perlego e, esattamente Come Spotify, si tratta di un’app destinata a cambiare per sempre il mercato del quale si occupa. Il mercato in questione è quello dei testi universitari, un mercato pieno di falle per tutte le parti in causa, a partire, naturalmente dagli studenti. Il capitale annuale da spendere in libri di testo è non solo altissimo ma in costante aumento (secondo lo "Us Census Bureau", dal 1972 ...