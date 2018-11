L'Europa presenta all'Italia il (suo) Piano B : Secondo una parte delL'Europa, quello italiano è un debito troppo grande per essere finanziato dal Fondo salva stati in caso di default. Per questo dieci paesi hanno deciso di tutelarsi da questa eventualità e hanno chiesto che vengano introdotte delle restrizioni per consentire a uno stato di acced

Pietro Greco presenta il libro "La scienza e l'Europa. Il primo Novecento" : Perché la crisi? In questo quarto volume della fortunata serie "La scienza e l'Europa", Pietro Greco ci fornisce in maniera chiara e quanto mai appassionante la risposta: l'Europa - e in particolare ...

Attesa la presentazione del Def. Tria prova a rassicurare l'Europa : "Garantita la stabilità" : Tria: 'Manovra coraggiosa e responsabile' Commentando con soddisfazione il risultato dei lavori di questi giorni, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria in una lettera alla Commissione Ue ribadisce ...

Attesa la presentazione del Def. Tria prova a rassicurare l’Europa : “Garantita la stabilità” : La nota di aggiornamento al Def, Attesa per le otto in Parlamento non è ancora arrivata. Dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi e le rassicurazioni continuate per tutta la giornata da parte di diversi esponenti di governo, la procedura ha subito un ritardo. Poco prima delle nove di sera anche fonti della commissione Ue hanno confermato di non av...

Miraglia (Arci) presenta il festival Sabir : “In Europa vento xenofobo - proviamo a ribaltarne l’egemonia” : Quasi 60 iniziative, tra incontri, seminari, eventi culturali e tavole rotonde. Il presidente di Arci, Filippo Miraglia, ha presentato a Roma la quarta edizione del festival delle culture mediterranee, Sabir (organizzato insieme ad Acli, Caritas e Cgil), che si terrà a Palermo dall’11 al 14 di ottobre. Un appuntamento all’insegna dell’accoglienza, dell’integrazione e della libera circolazione, “in un momento in cui – come ...

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue" - Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue"<br>Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...

Savona ha presentato all'Europa il suo 'Piano A' : In sostanza, il tetto del massimo rapporto stabilito tra deficit e Pil non dovrà essere fissato al 3% ma oscillerà a seconda della crescita dell'economia. Un piano di rientro straordinario per il ...