L’emozionante tributo di Grey’s Anatomy 15×06 ai morti più amati con Derek | Lexie | Mark e

(Di venerdì 2 novembre 2018) Grey's15x06 è stato decisamente l'episodio più emozionante di questa quindicesima stagione che ha debuttato lo scorso settembre puntando quasi tutto sul registro comedy.Come sempre quando fa perno sull'effetto amarcord, però, Grey'sè capace di toccare le corde più intime degli spettatori, ricordando loro perché, dopo 14 anni, è ancora lì a guardarla nonostante la qualità sia indubbiamente calata e la mancanza di nuove idee si faccia sentire.Tema portante dell'episodio dal titolo Flowers Grow Out of My Grave è stata proprio la morte, affrontata grazie all'escamotage di una piccola paziente messicana assistita dalla sua famiglia cattolica praticante e per questo intenta a celebrare, anche se in ospedale, El dia de los Muertos. A metà tra commemorazione dei defunti e festa di Halloween, l'episodio in onda proprio l'1 novembre ha esplorato l'argomento della perdita ...