L' emergenza maltempo colpisce il nord dell' Italia | ieri altre 4 vittime Allerta rossa in

L'emergenza maltempo colpisce il nord dell'Italia - ieri altre 4 vittime. Allerta anche per oggi : Due morti in Valle d'Aosta e due in Alto Adige causati dagli alberi caduti. Particolarmente colpito il bellunese, molti i comuni isolati. Danni ai boschi ma anche alla viabilità e alla rete fognaria ...

Maltempo - l'emergenza non è finita : nuova allerta su molte regioni - : Temporali, vento e anche neve continuano ad abbattersi sul Paese. Richiuso lo scolmatore che ha scaricato nel lago di Garda 350 metri cubi al secondo di acqua dall'Adige. Verona salva dall'inondazione,...

Maltempo - altri due morti. Portofino - chiuso sentiero di emergenza : Ancora morti per Maltempo . Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta , nella valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...

Intesa Sanpaolo : 170 milioni di euro per emergenza maltempo : Da Intesa Sanpaolo un miliardo di euro per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito in questi giorni l’Italia. 170 milioni di euro per Lazio, Sardegna e Sicilia previsti. I finanziamenti potranno essere attivati con un iter semplificato sulla base della sola autocertificazione. Le richieste verranno gestite in via prioritaria. Tutte le filiali sul territorio a disposizione per fornire informazioni e assistenza ...

Maltempo Liguria : chiuso sentiero d’emergenza a Portofino - troppo pericoloso : chiuso il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli: a seguito del crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure, la strada era stata aperta ieri per consentire ai residenti del borgo di raggiungere via terra gli altri centri urbani. Amministratori e soccorritori ritengono troppo pericolosa la via forestale, in diversi punti senza protezioni. Il borgo è raggiungibile solo via ...

Maltempo - la Liguria chiede lo stato di emergenza. Nuova allerta anche in Piemonte : Dopo una breve tregua di un giorno, il Maltempo torna a interessare l’Italia e in particolare del Regioni del Centro-Nord. ...

Maltempo - centinaia di milioni di euro di danni : chiesto lo stato di emergenza al Consiglio dei Ministri : TRENTO . Almeno 400 strade forestali dovranno essere rifatte e poi ci sono i ponti crollati , uno, quello di Stramentizzo concluso solo nel 2016 e costato 4 milioni di euro, , ci sono interi boschi ...

Maltempo Liguria : “Borrelli ha molto chiari i termini dell’emergenza” : Si attende nei prossimi giorni la risposta del Governo alla richiesta dello stato di emergenza formalizzata questa mattina dalla Giunta regionale ligure. Lo ha comunicato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’incontro con i sindaci del Savonese, che si è svolto nella sede della Prefettura di Savona, alla presenza dell’ assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, dell’assessore al demanio Marco ...

Maltempo Liguria : richiesta formale dello stato di emergenza al Presidente del Consiglio : La Giunta regionale ligure ha chiesto formalmente al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 24 del Nuovo codice della Protezione civile, lo stato di emergenza per i danni causati dal Maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime ore. La richiesta era stata firmata dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ieri sera, alla presenza del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. L'articolo Maltempo Liguria: richiesta ...

Stato di emergenza regionale per i danni del maltempo : la Toscana stanzia subito 500mila euro : Approfondimenti maltempo Toscana: E-Distribuzione al lavoro per il ripristino del servizio elettrico 30 ottobre 2018 Il maltempo isola anche l'Eremo di Camaldoli: viabilità ripristinata dopo un duro ...

emergenza maltempo - mobilitati più di 20mila operatori della Protezione Civile : “Una delle situazioni più complesse degli ultimi 50-60 anni” : E’ stata “una delle situazioni più complesse a livello meteorologico vissute negli ultimi 50-60 anni, da qualche parte sono stati superati i livelli di precipitazioni e portate dei fiumi del ’66, quando si verificò l’alluvione di Firenze e del Tagliamento. Il nostro Paese poi è stato sferzato da venti di tempesta: sono da 16 anni in Protezione Civile e non ho mai visto un bollettino di questo tipo, con questa ...

Maltempo Liguria : firmata la richiesta dello stato di emergenza : Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha firmato stasera la richiesta di stato di emergenza davanti al capo del dipartimento nazionale di protezione civile Angelo Borrelli. Lo ha detto lo stesso Toti nel corso di una conferenza stampa con Borrelli stasera a Genova. “Conto – ha detto Toti – che venga accettata”. “Faremo presto la quantificazione del danno necessaria per il ripristino delle normali condizioni di ...

Maltempo : decretato lo stato di emergenza in Fvg : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi , d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga , ha decretato lo stato di emergenza regionale a ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : decretato lo stato di emergenza : Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha decretato lo stato di emergenza regionale a seguito del Maltempo che dallo scorso 28 ottobre sta flagellando vaste aree della regione. Come ha spiegato Fedriga, “gli uomini e le donne della Protezione civile regionale, dei vigili del fuoco, di Fvg Strade, del Corpo forestale e delle ...