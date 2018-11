Legame tra radiazioni cellulari e cancro in topi | studio

Ricerca : scoperto Legame tra alcune pillole per la pressione e il cancro al polmone : alcune pillole per abbassare la pressione sanguigna, assunte da milioni di persone in tutto il mondo, potrebbero aumentare il rischio di ammalarsi di cancro ai polmoni. Uno studio della McGill University di Montreal, pubblicato sul British Medical Journal, ha dimostrato che i pazienti che ...

Legame tra età e vaccini al congresso Siti : A ognuno il vaccino influenzale più idoneo alla propria fascia d’età. Questo uno dei focus del 51° congresso di Siti, la Società Italiana di Igiene, che si tiene a Riva del Garda (Tn) fino al 20 ottobre. Un argomento importante, sottolineato anche da Seqirus, azienda specializzata nella produzione di vaccini antinfluenzali innovativi. Il Legame tra età ed efficacia del vaccino, come sottolineato da Paolo Bonanni dell’Università di Firenze, è ...

Air Transat incrementa i colLegamenti tra Italia e Canada : Air Transat ha annunciato l'incremento dei voli diretti tra Italia e Canada a partire da aprile 2019. La compagnia aerea canadese opererà 19 voli diretti settimanali dagli aeroporti di Roma, Venezia e ...

Pobeda Airlines inaugura il colLegamento tra gli Aeroporti di Milano Bergamo e San Pietroburgo : ... «Il lancio del nuovo volo tra Milano Bergamo e San Pietroburgo dimostra l'interesse reciproco tra una delle città più europee della Russia e l'economia dinamica della Lombardia. Lo dimostra la ...

No-Vax - Procura di Roma chiude gli esposti/ Nessun colLegamento tra i vaccini e l'autismo : Sono stati chiusi gli esposti dalla Procura di Roma sulle richieste dei No-Vax: non ci sono assolutamente collegamenti tra i vaccini e l'autismo. Ecco tutte le spiegazioni.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:43:00 GMT)

Anche per la procura di Roma non c'è nessun Legame tra vaccini e autismo : La procura di Roma chiede di archiviare una serie di esposti con i quali si chiedeva di verificare “l’eventuale tossicità dei vaccini” e il “loro collegamento con lo sviluppo di patologie come l’autismo” e la “correttezza delle condotte tenute dai membri delle commissioni come l’Aifa e l’Ema in rela

Trasporti - ART : consultazione su gare colLegamenti marittimi isole : L'Autorità dei Trasporti ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di ...

Nintendo registra il marchio Monpoké : qualche colLegamento con i Pokémon? : Nintendo, Game Freaks e Creature, le tre società che si occupano stabilmente dei videogiochi del franchise Pokémon, hanno recentemente consegnato alle autorità giapponesi un nuovo marchio, Monpoké, che dal nome e dalle aziende coinvolte potrebbe riguardare da vicino i colorati mostriciattoli.Al momento non è chiaro lo scopo del nuovo marchio, che nei documenti appare corredato da un logo che ricorda quattro sfere Pokéball di diversi colori. Come ...

Con la Taurinense in Val Maira nel weekend si riscopre il Legame tra alpini e comunità : Un weekend di eventi per celebrare la presenza della Taurinense in Val Maira, in provincia di Cuneo. In occasione delle esercitazioni in valle delle penne nere della Brigata Alpina Taurinense, che nel ...

Laura Cremaschi/ Spezzerà il Legame tra Nilufar e Giordano Mazzocchi? (Temptation Island Vip) : Laura Cremaschi, la single tentatrice è sempre più vicina al cuore del giovane Giordano Mazzocchi. Quest'ultimo potrebbe avere un confronto deciso con la fidanzata. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:22:00 GMT)

Laudamotion inaugura colLegamento tra Milano-Bergamo e Vienna : Orio al Serio, 1 ott., askanews, - La compagnia aerea austriaca Laudamotion ha annunciato l'apertura del collegamento tra gli aeroporti di Milano-Bergamo, Orio al Serio, e Vienna. Il volo verrà ...

