Lega e M5s stanno continuando a calare nei sondaggi?

Prescrizione - la Lega con le opposizioni per far slittare il ddl : “Serve più tempo”. Il M5s : “Confronto - ma basta rinvii” : I Cinquestelle rassicurano: quello in corso sulla Prescrizione è un “confronto sereno“. Già dalla mattinata del primo novembre, aggiungono parlando con l’agenzia Ansa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha sentito per telefono diversi “autorevoli esponenti” della Lega. Un dialogo che – assicurano dal M5s – avrà un esito positivo. Intanto, però, sempre di “confronto” e ...

Prescrizione - no M5s al rinvio dell'emendamento chiesto da Lega e opposizioni : 'L'ammissibilità di tutti gli emendamenti al disegno di legge anticorruzione, compreso quello che tocca il tema della Prescrizione, sarà valutata attentamente lunedì, nella piena consapevolezza della ...

Sondaggio Agi/Youtrend : M5s al 27 - 6 - cala il consenso del governo - la Lega resiste : La Lega resta primo particolo con il 30,1%, mentre il Movimento 5 stelle è al minimo dalle elezioni di marzo, perdendo lo 0,7% nelle ultime settimane e attestandosi al 27,6%. Sono questi i dati di un Sondaggio Agi/Youtrend che conferma il calo dei consensi dei pentastellati e, nel complesso, del governo gialloverde (57,7%)I due partiti che sostengono il governo Conte continuano a godere complessivamente di un sostegno molto alto (57,7%) ...

Dl Genova - via libera dalla Camera con 284 sì : Fdi vota con M5s e Lega. Pd e Leu contro. Forza Italia si astiene : Il via libera è arrivato dopo l’una di notte: la Camera ha approvato il decreto Genova. I sì sono stati 284, con i voti favorevoli dei partiti di governo, cioè Lega e Movimento 5 stelle, e quelli di Fratelli d’Italia. votano contro i deputati del Pd e di Leu (67 i no), mentre sono stati 41 gli astenuti, tutti di Forza Italia. Il testo va ora al Senato per la seconda lettura. A contrapporre i parlamentari di maggioranza e opposizione ...

Tra M5S e Lega è campagna elettorale continua. Contro gli interessi nazionali : ... le grandi opere sono un cantiere di parole, mentre le città assediate da mille problemi, propongono la visione raccapricciante di un'invivibilità da Terzo mondo diventata un incubo con l'aggravante ...

Un altro motivo di tensione tra Lega e M5s : la riforma della prescrizione : Rischia di aprirsi un nuovo fronte nella maggioranza. Dopo le tensioni sul decreto Sicurezza, con i 'dissidenti' M5s che continuano ad opporsi al provvedimento e la Lega che non esclude affatto il ricorso alla fiducia, arriva la mossa dei pentastellati a creare possibili ulteriori frizioni con gli alleati di governo: i due relatori al ddl anticorruzione, entrambi M5s, hanno infatti presentato in commissione un emendamento al ddl ...

Province e vitalizi I nuovi fronti del duello Lega-M5s : Comunque uno 'sfregio', secondo i pentastellati, che hanno fatto della lotta ai costi della politica la loro bandiera. Non per il Carroccio, invece, che ha addirittura presentato un disegno di legge ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

M5s apre nel Governo fronte prescrizione - gelo della Lega : Insomma ci sarà certamente bisogno di un supplemento di riflessione politica tra M5s e Lega, soprattutto se il Carroccio non vuole scontentare Forza Italia che si è scagliata - insieme a una parte ...

M5S e Lega già litigano sulla riforma della prescrizione. Molinari : "Emendamento non è condiviso" : M5S e Lega già litigano sulla prescrizione. E' stato presentato in Commissione Giustizia della Camera l'emendamento al ddl anticorruzione, annunciato ieri dal ministro della Giustizia Bonafede, che introduce la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La modifica però non ha la firma del Guardasigilli ma dei relatori del provvedimento, i deputati M5s Francesca Businarolo e Francesco Forciniti.L'emendamento al ...

Maggioranza a prova tenuta su dl sicurezza. Opposizioni : 'Senato ostaggio Lega-M5s' : Ancora un altro rinvio al Senato sull'iter del Dl Sicurezza : la commissione Affari costituzionali, che si doveva riunire alle 14.30, ha deciso di riconvocarsi alle 16.30, in attesa che la Bilancio ...

Legge di Bilancio - il governo Lega-M5s cancella definitivamente le cattedre Natta volute da Renzi : Addio alle cattedre Natta: il governo targato Lega-M5s ha deciso di cancellare definitivamente il più Renziano (e contestato) dei provvedimenti per l’università. Sopprimerle, però, è stato quasi un atto di pietà: in realtà il decreto non aveva mai visto la luce, era stato rinnegato già dallo stesso Pd che aveva cominciato a svuotarlo di soldi, dirottando le risorse su altre necessità più urgenti e lasciando il fondo in sospeso. Ora il governo ha ...

Rai - assurda teoria sul direttore del Tg1 : 'Patto Lega-M5s - prima delle elezioni europee vedrete che...' : Il cda Rai ha approvato le nomine dei nuovi direttori proposte dall'ad Fabrizio Salini : al Tg1 Giuseppe Carboni , al Tg2 Gennaro Sangiuliano , al Tg3 Giuseppina Paterniti . E come sempre accade ecco ...