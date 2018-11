Tasse - le partite Iva staccano i dipendenti : con la flat tax redditi superiori del 30% : Il taglio delle Tasse sulle partite Iva, allunga la distanza tra il netto in busta paga di un autonomo e di un lavoratore dipendente a parità di retribuzione lorda. Chi scegli di lavorare aprendo una partita Iva, infatti, potrà contare a fine mese su uno stipendio maggiore rispetto a un dipendente fino a oltre il 30%. Il dato emerge da una serie di simulazioni messe a punto da Eutekne.info, il Centro studi fiscali guidato dall'ex vice ministro ...

L’incertezza sulle nuove regole frena il lavoro : crollano i contratti stabili - risalgono le partite Iva : Sull'anno i contratti stabili diminuiscono di ben 184mila unità. La fotografia, provvisoria, sul mercato del lavoro a settembre appena pubblicata dall'Istat conferma una situazione difficile, che risente anche del clima di incertezza e spiazzamemto tra imprese e operatori. Gli attuali, limitati, incentivi al lavoro stabile non sono in grado di dare la scossa che serve. E la stretta, da domani a regime, sui rapporti temporanei non ...

Rivaldo - che schiaffo al Real Madrid : “Solari non è Zidane - dura 2 partite. E su Conte dico…” : Rivaldo interviene a gamba tesa sulla situazione legata all’esonero di Lopetegui e alla ricerca del nuovo allenatore del Real Madrid: secondo il brasiliano, Solari non è la scelta giusta Dopo il clamoroso 5-1 subito nel Clasico, l’ultimo di una serie di risultati orribili inanellati dal Real Madrid nelle ultime giornate, Julen Lopetegui è stato sollevato dall’incarico di allenatore dei Blancos. Al suo posto, la società ...

Prezzo del latte - gli allevatori minacciano di riconsegnare le partite Iva : Dopo aver ricordato che la pastorizia è fortemente radicata in questa parte della Tuscia e costituisce una fetta importante dell'economia della zona, Brachino osserva che oggi le attività riescono, a ...

Flat tax delle partite Iva - il tetto a 65 mila euro : la pressione fiscale non cala : Nel documento di bilancio consegnato dal governo alla Commissione europea, c'è più di una sorpresa. La prima, e probabilmente la più rilevante, è che nonostante l'introduzione della Flat tax per le ...

Manovra - le tasse non calano : e per le partite Iva flat tax fino a 65mila euro : Nel documento di bilancio consegnato dal governo alla Commissione europea, c'è più di una sorpresa. La prima, e probabilmente la più rilevante, è che nonostante l'introduzione della flat tax per le ...

Condono fiscale - pensioni - reddito di cittadinanza - partite Iva : ecco la manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

SPILLO/ L'esplosione di partite Iva pronta con Decreto dignità e flat tax : Il Decreto dignità ha aumentato la precarietà e l'introduzione della flat tax potrebbe dare ulteriormente una spinta negativa alle tutele dei lavoratori.

Flat tax - partite Iva e fatture elettroniche : i commercialisti ragionano sulle emergenze : Quello disegnato dagli Stati Uniti è un sistema fiscale concepito apposta per attrarre i gruppi che operano nell'economia digitale e per favorire la localizzazione negli Stati Uniti delle società che ...

partite Iva - dubbi sul volume d’affari dichiarato? Il Fisco avvisa via Pec : Qualora emergano divergenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai titolari di partita Iva e dai loro clienti, l’Agenzia delle entrate, per valutare la correttezza dei dati in suo possesso, invia una segnalazione al contribuente e lo fa esclusivamente via Pec, a meno che la persona non ne sia in possesso. La “comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo” arriva infatti all’indirizzo di posta ...

partite Iva : con la flat tax ipotesi di risparmio fino a 7 mila euro : Nell'edizione cartacea di ieri Il Sole 24 Ore ha presentato uno studio che prende in esame il mondo delle Partite Iva e il provvedimento della flat tax. La misura, voluta fortemente dalla Lega Nord, dovrebbe essere tra le poche certezze della prossima manovra finanziaria. Coloro che avranno i benefici maggiori saranno i titolari di una partita Iva che sceglieranno di passare al nuovo regime forfettario. Dai calcoli effettuati, il noto quotidiano ...

partite Iva - quanto si risparmia con la Flat Tax : La discussione sul Def è ancora in corso. Tra le misure annunciate dal governo anche quella di allargare il cosiddetto regime forfettario delle Partite Iva.In relazione a questa novità, ci si aspetta che venga adottata una sorta di Flat tax al 15%. Non sono in pochi ad aver preso la calcolatrice in mano per procedere con i calcoli di rito.Come riportato questa mattina da IlSole24Ore, esiste l'ipotesi di risparmiare fino a 7mila euro di tasse. ...

Arriva il Def - rischiano le partite Iva. Ma M5s : 'Stime precoci - non ingenerare panico' : ... afferma sul quotidiano di largo Fochetti Enrico Zanetti - commercialista, ex segretario di Scelta Civica ed ex viceministro all'Economia del governo Renzi - penalizzate dal fatto che non entrerà in ...