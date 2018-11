Le notizie del giorno – Arrestato il centrocampista Verratti

Scuola infanzia e primaria ultime notizie : ‘Governo del cambiamento o delle promesse?’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in occasione della sua visita in Sicilia, aveva annunciato un piano del Governo per il tempo pieno nelle regioni meridionali, un piano che doveva rappresentare una risposta contro la dispersione scolastica. Alla luce di quanto visto nella Legge di Bilancio 2019, però, sembra che le parole del ministro siano rimaste tali. Scuola, Ministro Bussetti: ‘Ho chiesto al premier Conte e al ...

Le notizie del giorno – Ex calciatore muore in campo per infarto : Altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio ed ancora una volta il Brasile. Nelle scorse ore è infatti morto l’ex calciatore José Marcelo Januário Araújo, meglio conosciuto come Esquerdinha, che ha subito un arresto cardiaco mentre disputava una partita amatoriale. A livello giovanile ha giocato con diversi club brasiliani tra cui il Botafogo. Poi importanti esperienze nel campionato brasiliano con Bahia e Vitoria prima di approdare ...

NoiPa ultime notizie - è nata l’App ‘IO’ : tutti i servizi della Pubblica Amministrazione a portata di smartphone : NoiPa, il portale della Pubblica Amministrazione, ha annunciato l’arrivo di una nuova app, denominata ‘IO’, attraverso la quale sarà più facile gestire i rapporti con la PA e accedere ai servizi tramite il proprio smartphone. A questo proposito, si sottolinea come ‘il Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), ha annunciato lo ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Emanuela Orlandi - esame delle ossa ritrovate - 1 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Caso Orlando, via all'esame delle ossa. Le modifiche alla manovra di bilancio. , 1 novembre 2018, .

Le notizie del giorno – La reazione furiosa di Iaquinta dopo la condanna! : Guai per l’ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta, il campione del Mondo con la maglia della Nazionale è stato condannato a due anni nel processo di ‘Ndrangheta Aemilia, inizialmente la DDa aveva chiesto sei anni per reati di armi, il padre Giuseppe è stato accusato di associazione mafiosa e condannato a 19 anni. Padre e figlio sconvolti al termine della sentenza e se ne sono andati dall’aula del tribunale di Reggio Emilia urlando ...

Alitalia : offerte da Fs - Delta e easyJet/ Ultime notizie : due vincolanti - una è manifestazione di interesse - IlSussidiario.net : Alitalia, tre offerte da Fs, Delta e easyJet. Lufthansa ribadisce: non vuole partecipazione governo. Le Ultime notizie sull'operazione

Riforma concorso scuola - notizie 31/10 : verso la modifica di un pezzo della legge 107 : Si va verso la modifica di un altro pezzo della legge 107: con la legge di Bilancio potrebbero cambiare diversi aspetti legati al concorso scuola. Ne parlava ampiamente un articolo di ieri di Italia Oggi, in cui si annunciavano tra le modifiche i requisiti di accesso al concorso, il taglio della durata del Percorso FIT, la modifica delle prove e l’addio agli ambiti territoriali. Ma teniamo a sottolineare, che si tratta di una bozza, ...

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - la decisione del Consiglio Federale : Ripescaggi Serie B, la decisione del Consiglio Federale – Arriva la decisione del Consiglio Federale sui Ripescaggi, il torneo cadetto rimane a 19 squadre. Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro dispone, a modifica del comunicato ufficiale n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare ...

Infortunio Caldara - notizie shock per il Milan : “parziale lesione del tendine d’Achille” : Infortunio Caldara, le ultime notizie che arrivano da casa Milan sono davvero pessime per il tecnico Gattuso: i dettagli Infortunio Caldara – “AC Milan comunica che Mattia Caldara, in seguito all’Infortunio procuratosi durante l’allenamento di sabato scorso, è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio-tendinea del ...

notizie Sir del giorno : maltempo - funerale Desirée - anniversari terremoti Molise e Valnerina - migranti Centro America - Conte su manovra - "... : Un appello che arriva diretto ai diversi rappresentanti delle autorità civili locali, regionali e ai rappresentanti dell politica nazionale presenti. , clicca qui , Terremoto del Molise: mons. De ...

Fughe di notizie - prove manipolate e guerra tra bande : il momento terribile dell'Arma : Ci sono alcuni fatti che hanno posto l'Arma dei carabinieri sotto i riflettori. Secondo Carlo Bonini, che scrive le sue osservazioni su Repubblica , il caso Consip "nelle otto pagine firmate dal ...

Tromba d'aria a Manduria : un ferito/ Video ultime notizie : crolla parte della facciata di una chiesa - i danni : Tromba d'aria a Manduria: panico tra gli abitanti, un ferito e danni dopo crollo di una parte della facciata di una chiesa. Tempesta di vento in provincia di Taranto.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Alitalia - offerta da Ferrovie dello Stato/ Ultime notizie - socio privato : in lizza Delta - Lufthansa e EasyJet : Alitalia, offerta da Ferrovie dello Stato ma serve un socio privato: in lizza Delta, Lufthansa e EasyJet. Le Ultime notizie: domani cds Fs darà via libera alla proposta per la compagnia(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:16:00 GMT)

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - la decisione sulla Ternana : Ripescaggi Serie B – Nuova tappa della querelle relativa al campionato di Serie B. La Ternana chiede al Consiglio di Stato di rivedere il decreto col quale è stata sospesa l’istanza del Tar e mantenuto a 19 il format della B. La Lega B ha fiducia nel fatto che la richiesta venga rigettata perché il Consiglio di Stato, dovendo scegliere tra il legittimo affidamento di chi aveva presentato domanda di Ripescaggio (3 squadre) e il legittimo ...