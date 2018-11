Le due Coree vogliono ospitare insieme le Olimpiadi del 2032

Olimpiadi 2032 - le due Coree annunciano che si candideranno insieme per l’assegnazione dei Giochi : Dopo il primo tentativo di disgelo tra le due Coree in occasione dei Giochi Olimpici Invernali che si sono disputati a Pyeongchang (Corea del Sud) lo scorso febbraio, il presidente della Corea del Nord Kim Jong Un e quello della Corea del Sud Moon Jae-in hanno annunciato l’intenzione di collaborare per una candidatura congiunta per ospitare i Giochi Olimpici Estivi del 2032. L’idea era nell’aria da diversi giorni ed ha trovato ...