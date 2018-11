Le donne agli onori degli altari

Uomini e donne - anticipazioni : il passato hot di Giulia Cavaglia. Maria De Filippi censura la foto incriminata : Non è semplice la situazione negli studi di Uomini e Donne per Giulia Cavaglia . Dopo aver mentito ai due tronisti sulla sua fine della sua passata storia, si aggiunge ora un nuovo dettaglio che ...

Champions donne - Fiorentina-Chelsea 0-6 : le viola out agli ottavi : Niente da fare, ancora meno da dire. Dopo la Juventus nei sedicesimi, è fuori dalla Champions League femminile anche la Fiorentina. Alle viola, fatali gli ottavi e la doppia sfida contro il Chelsea: ...

«La nostra lotta è mondiale» : un messaggio dal Brasile agli Stati generali delle donne di Possibile : Noi, in Brasile, abbiamo attraversato una campagna politica molto difficile , contro il candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro , che rappresenta il fascismo e un Possibile ritorno alla ...

Aborto - ministra Grillo : “Contraccezione sia gratuita. Basta battaglie sul corpo delle donne. 194? Diritto non è garantito” : “La contraccezione deve tornare a essere gratuita, per lo meno per le fasce fragili o a maggiore rischio sociale”. La ministra della Salute Giulia Grillo in una lettera inviata al mensile Gyneco-Aogoi per il congresso Sigo-Agoi-Agui in corso a Roma, ha parlato di maternità e tutele per le donne. “La prevenzione in questo ambito non è mai un costo, ma un investimento”, si legge. “Sul corpo delle donne non si devono ...

Uomini e donne - Giulia Cavaglià accusata di bullismo da Greta Tedeschi : Giulia Cavaglia' di Uomini e Donne [VIDEO] è finita in questi ultimi giorni al centro di aspre e durissime polemiche sia nel salotto tv di Maria De Filippi sia sul web in quanto è stata accusata dai due tronisti, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, di non essere stata totalmente limpida specialmente su quanto detto sulla sua vita privata. In molti sui social parlano di un nuovo e presunto caso Sara Affi Fella 2. Ma chi è veramente Giulia ...

Omicidio Desirée - Fiano e Santanchè litigano a L'Aria che tira : "Difendi solo le donne violentate dagli africani" : L’uccisione di Desirée Mariottini scalda anche la politica, che finisce con lo scannarsi in tv. Il caso della sedicenne drogata, stuprata e uccisa nel quartiere San Lorenzo di Roma ha riacceso la questione della sicurezza delle periferie e dell’immigrazione, complici anche i recenti arresti di due senegalesi e un nigeriano irregolari.A litigare a L’Aria che tira sono stati Emanuele Fiano e Daniela Santanchè. Dopo una serie di ...

Uomini e donne - Mara : 'Sono stata bersagliata dagli haters' : Nella giornata di oggi si è svolta la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è iniziata subito con un colpo di scena, con la De Filippi che ha comunicato che la tronista Mara Fasone ha abbandonato il programma. La palermitana avrebbe fatto sapere alla redazione di non sentirsi più adatta al contesto a to delle critiche subite dagli 'haters'. Mara, infatti, è ...

Uomini e donne - Clarissa Marchese svela i dettagli del suo matrimonio : Clarissa Marchese e Federico Gregucci, com’è noto, hanno intenzione di sposarsi. La coppia nata a Uomini e donne non vede l’ora di dirsi quel sì per la vita, e un po’ alla volta continua a svelare nuovi dettagli su quello che sarà il giorno più bello. In una serie di story la ex tronista ha risposto alle domande dei fan che sono sempre più curiosi di sapere tutto sul suo matrimonio. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, data ...

Dagli scavi di Pompei riemergono gli scheletri di 2 donne e 3 bambini. Stavano cercando di scappare : I resti di cinque persone, con tutta probabilità due donne e tre bambini, che si erano rifugiati in una stanza da letto nel disperato tentativo di salvarsi dalla pioggia di lapilli che aveva invaso l'abitazione. È la nuova agghiacciante scoperta arrivata Dagli scavi in corso a Pompei."Un ritrovamento scioccante, ma anche molto importante per la storia degli studi", commenta con l'ANSA il direttore Massimo Osanna. Gli scheletri sono ...