Le cuffie wireless Mobvoi TicPods Free sono disponibili su Amazon

Honor - durante l’evento presentati anche Honor Watch e le cuffie wireless FlyPods : durante l’evento dedicato al lancio del nuovo smartphone Honor Magic 2, l’azienda cinese ha svelato anche due nuovi accessori piuttosto interessanti. Si tratta dello smartWatch Honor Watch e delle nuove cuffiette wireless FlyPods e FlyPods leggi di più...

ASUS Republic of Gamers presenta le cuffie ROG Strix Fusion 700 e ROG Strix Fusion Wireless : Cernusco sul Naviglio, 29 Ottobre 2018. ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di Strix Fusion 700 e Strix Fusion Wireless, due nuove cuffie Wireless (Fusion Wireless) e bluetooth (700) progettate per fornire ai videogiocatori una totale libertà di movimento e una comoda connettività per sessioni di gioco ininterrotte. Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.2, i gamer possono collegare contemporaneamente le cuffie al loro ...

ASUS Republic of Gamers : ecco le cuffie ROG Strix Fusion 700 e ROG Strix Fusion Wireless : ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di Strix Fusion 700 e Strix Fusion Wireless, due nuove cuffie Wireless (Fusion Wireless) e bluetooth (700) progettate per fornire ai videogiocatori una totale libertà di movimento e una comoda connettività per sessioni di gioco ininterrotte. Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.2, i gamer possono collegare contemporaneamente le cuffie al loro smartphone e al PC tramite USB, per ...

Astrotec S70 : le nuove cuffie wireless hybrid : Negli ultimi periodi, a causa del lancio delle famose EarPods di Apple, si è visto nei mercati, un incremento considerevole del numero di cuffie wireless. Il modello che ci salta all’occhio e di cui vogliamo parlarvi oggi è Astrotec S70. Astrotec S70, Bluetooth 5.0 e driver ad alta fedeltà il prodotto offerto da Astrotec si presenta subito piacevole alla vista e poco invasivo, registrando un peso di soli 10 grammi per auricolare e 90 ...

cuffie wireless Xiaomi Mi Sports BT - audio al top e senza fili a soli 15 euro - : Le Xiaomi Mi Sports BT sono perfette per qualunque tipologia di utente ma sono progettate in particolare per gli appassionati di sport. Pesano solo 13,6g, caratterizzate da un design leggero, ...

Le migliori cuffie wireless per TV : Se state leggendo questa nostra guida, vuol dire che siete interessati nell’acquisto di Cuffie Wireless per TV di buona qualità ed a buon prezzo! Questi dispositivi, grazie all’utilizzo di un trasmettitore da collegare alla TV, leggi di più...

Ecco le nuove cuffie Bluetooth marchiate Nokia : True Wireless Earbuds e Pro Wireless Earphones : Non solo aggiornamenti ad Android 9 Pie e il nuovo Nokia 7.1 questa sera da HMD, ma anche delle nuove cuffie Bluetooth che promettono un design premium e una qualità sonora elevata a prezzi contenuti. L'articolo Ecco le nuove cuffie Bluetooth marchiate Nokia: True Wireless Earbuds e Pro Wireless Earphones proviene da TuttoAndroid.

Skullcandy lancia le nuove cuffie Riff Wireless : qualità elevata a un prezzo accessibile : Skullcandy lancia le nuove cuffie Riff Wireless puntando molto sul rapporto qualità prezzo. Risultano già acquistabili sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 49,99 euro. L'articolo Skullcandy lancia le nuove cuffie Riff Wireless: qualità elevata a un prezzo accessibile proviene da TuttoAndroid.

Riff Wireless – Le nuove cuffie funzionali Skullcandy [GALLERY] : Skullcandy lancia un nuovo paio di cuffie e divertenti: le Riff Wireless Skullcandy Inc., il marchio di performance e lifestyle audio fondato all’intersezione tra innovazione e cultura creativa, annuncia l’espansione della propria gamma di prodotti con un nuovo paio di cuffie, le Riff Wireless – disponibili ora su Skullcandy.eu. Dotate della stessa tecnologia acustica premiata delle ultime cuffie Wireless lanciate dal marchio, le ...

Jaybird Tarah Wireless - cuffiette wireless per gli amanti dello sport (e per chi suda copiosamente) : sportivi alzate le orecchie, o meglio tappatele con gli auricolari Jaybird Tarah wireless che sono stati pensati apposta per voi. Se vi fermate un momento a pensare come dovrebbero essere le cuffiette audio ideali per chi fa sport, probabilmente direste che devono essere leggere, comode, impermeabili al sudore e alla pioggia. E magari a buon prezzo. Senza contare ovviamente il mantenimento del segnale audio, come avviene con quelle dotate di ...

Razer Nari Ultimate : le cuffie da gaming wireless con aptica intelligente Hypersense : Razer, una delle aziende leader nel lifestyle gaming, annuncia Razer Nari Ultimate le cuffie gaming wireless con tecnologia aptica avanzata Razer Hypersense, che aggiunge una dimensione tattile a giochi, film e musica.Tutti i dettagli del comunicato ufficiale:Razer Hypersense è stata sviluppata in collaborazione con Lofelt, azienda tedesca specializzata nella creazione di tecnologie aptiche per esperienze immersive, naturali e reali. Read ...

xPower Sound : opinioni sulle cuffie wireless per lo sport - prezzo e dove si trovano : Sempre più motivati a fare attività fisica, si è costantemente alla ricerca dell’equipaggiamento perfetto per vivere a pieno l’esperienza dello sport. xPower Sound sono le cuffie del momento che ogni sportivo desidera avere per il fitness. >>> CLICCA QUI E SCOPRI LE cuffie xPower Sound SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO! <<< Le xPower Sound sono cuffie che sfruttano la tecnologia wireless. Pratiche, comode e poco ingombranti, ...

Con OnePlus 6T potrebbero debuttare nuove cuffie OnePlus Bullets Wireless : OnePlus potrebbe presentare insieme a OnePlus 6T una nuova versione delle cuffie OnePlus Bullets Wireless. Un nuovo modello è passato infatti dalla certificazione della FCC. L'articolo Con OnePlus 6T potrebbero debuttare nuove cuffie OnePlus Bullets Wireless proviene da TuttoAndroid.

Le migliori cuffie wireless in Ear : Le Cuffie Wireless in Ear stanno prendendo sempre più campo tra gli utenti grazie alla loro comodità, versatilità e alla crescente disponibilità di modelli economici che riescono comunque a garantire una buona qualità audio. Certo, per ottenere le migliori Cuffie Wireless in Ear sarà necessario fare un piccolo investimento e sborsare una cifra non indifferente per un accessorio del genere. Se però siete amanti della musica e volete stare al ...