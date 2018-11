Le banche italiane superano la prova dello stress test

Stress test - promosse le banche italiane : Le banche italiane Unicredit, Banco Bpm, Ubi banca e Intesa Sanpaolo , sono state promosse dall'Eba, l'Autorità bancaria europea. Il coefficiente patrimoniale Cet1 delle quattro banche italiane ...

Stress test - promosse le banche italiane. Ecco tutte le pagelle : Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm superano le prove di Stress di Eba e Bce: anche nello scenario avverso, il capitale delle quattro banche è superiore ai minimi richiesti....

banche italiane superano stress test : 18.28 Le Banche italiane superano gli stress test. Secondo i risultati forniti dall' Eba,tutti e 4 gli istituti interessati, Intesa Sp, Unicredit, Ubi e Banco Bpm, hanno registrato un coefficiente patrimoniale superiore al minimo necessario per essere 'promosse'. In realtà,comunemente secondo i principi di Basilea 2, la soglia del coefficiente minimo, ossia il Cet 1, è del 5,5%. Il ministro dell'Economia Tria è "soddisfatto dell'esito degli ...

Superato lo scoglio stress test Eba - promosse le banche italiane : Le banche italiane superano gli stress test: secondo i risultati forniti dall'Eba, tutti e quattro gli istituti interessati - Intesa San Paolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm - hanno registrato un coefficiente patrimoniale superiore al minimo necessario per essere 'promosse' Segui su affaritaliani.it