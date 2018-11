Lazio | Cataldi e Correa in pole da titolari | ma Lulic non si allena

Lazio - Cataldi in rampa di lancio : prima la Spal - poi il rinnovo : Carpe diem. Danilo Cataldi vuole riprendersi la Lazio . Il centrocampista classe '94, dopo aver giocato ieri contro l'Inter, spera in una chance dal primo minuto con la Spal . Contro i nerazzurri è ...

Lazio - Cataldi : 'Testa all'Empoli'. Peruzzi in prima linea per 'Match it now' : Punta dritto all'obiettivo, Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, tornato dal prestito al Benevento, si allena, aspettando un'occasione. 'Guardare avanti, mai mollare' scrive su Instagram il ...