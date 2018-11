L' Atac in ostaggio dei rom | la chiave della cabina elettrica? In mano loro

ilgiornale

(Di venerdì 2 novembre 2018) Salta la corrente nel depositodi via Candoni a Roma? I tecnici devono chiedere permesso ai rom. È il surreale caso nel quartiereMagliana, dove ieri sera intorno alle 23,20 il maltempo ha causato un blackout nello stabile dove vengono ricoverati i mezzi gestiti dalla municipalizzata dei trasporti.Come racconta il Fatto Quotidiano, infatti, il personaleha chiamato il numero unico per le emergenze e ha scoperto che la centralinaè stata inglobata nel vicino campo rom. Insediamento autorizzato, ma che nel tempo si è allargato fino ad occupare anche il terreno - di proprietà dell'- che ospita la.Non solo: la porta di accesso è stata chiusa con un lucchetto. La cuiè ina una donna che abita in un camper bianco parcheggiato lì vicino."Me l"hanno consegnata quelli dell"", ha raccontato oggi la donna al Fatto, "Io vivo qui di fianco, mi ...