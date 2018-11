L' Allieva 2 terza puntata 8 novembre | Claudio scopre il bacio tra la Allevi e Einardi

Blastingnews

(Di venerdì 2 novembre 2018) Giovedì 8, in onda ladella fiction di Rai1 L'2″. Alice e Sergio si sono baciati, o meglio sono 'inciampati romanticamente' in un dolce avvicinamento. Non sembra essere affatto dispiaciuto alla, demoralizzata dalle continue disattenzioni diche, romantico tra le mura di casa, non vuole ufficializzare la loro relazione. Dalle anticipazioni de l'2, sappiamo che la prossima settimana verranno trasmessi due altri avvincenti episodi, 'Acaro rosso' e 'Prison blues'. In entrambi, Alice dovra' dividersi tra i casi di omicidio che la impegnano sul lavoro e la sua complicatissima vita sentimentale. L'8/11, anticipazioni: Alice confessa adi aver baciato SergioLa seconda stagione della fiction Rai L'VIDEO continua a soddisfare il pubblico, come dimostrano gli ascolti delle prime due puntate ...