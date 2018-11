L' addio della prof al 18enne morto

Morto a 18 anni sul lavoro - l'addio della prof : “E' entrato a scuola bimbo ed è uscito uomo” : Il commovente messaggio di Donatella D'Alelio, insegnante di Andrea Masi, deceduto domenica dopo un incidente sul lavoro

addio ad Amal - la bimba diventata il simbolo della sofferenza di milioni di bambini in Yemen : Amal è morta di fame. Aveva solo 7 anni e l’immagine del suo corpicino denutrito era diventata il simbolo della guerra in Yemen. Un conflitto che si trascina da più di tre anni nell'indifferenza generale. Oltre 10mila morti e una crisi umanitaria spaventosa: come Amal, 1,8 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta grave e rischiano ogni giorno di morire.Continua a leggere

addio Dawn : la sonda della NASA ha concluso la sua missione : La missione della sonda spaziale Dawn della NASA, a cui l’Italia ha dato un importante contributo con l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), si è conclusa dopo 11 anni e due estensioni della sua vita operativa a causa dell’esaurimento di idrazina, il propellente che di solito viene utilizzato per il controllo orbitale e di assetto dei satelliti. Dawn, che in italiano vuol dire “alba”, ha studiato ...

Napoli piange Carlo Giuffré : ?addio a un grande della scena : Addio a Carlo Giuffré, il noto attore avrebbe compiuto 80 anni tra un mese. Nato il 3 dicembre 1928 ebbe successo anche grazio al sodalizio con il fratello Aldo, scomparso nel 2010....

addio a Kepler : il telescopio spaziale della Nasa va in pensione : (immagine: Nasa/Ames/Dan Rutter) Dopo 9 anni e mezzo di missioni, il telescopio spaziale della Nasa Kepler ha definitivamente esaurito il carburante. Finisce così l’attività scientifica di uno strumento che ha davvero spalancato una finestra sull’Universo, costringendoci a ripensare alla nostra idea di cosmo e a ridimensionare la nostra posizione al suo interno. Chiamato a buona ragione cacciatore di esopianeti, Kepler ne ha scovati oltre 2600. ...

L’addio di Jim Parsons a The Big Bang Theory da attore più pagato della tv - in top10 volti da NCIS e Modern Family : Nell'anno dell'annuncio dell'addio di Jim Parsons a The Big Bang Theory con l'ultima stagione della celebre comedy l'attore si conferma il più pagato della tv americana. Ancora una volta l'interprete di Sheldon Cooper è in cima alla lista degli attori meglio retribuiti nel settore televisivo per il quarto anno consecutivo, dopo aver guadagnato 26,5 milioni lordi nell'ultimo anno. Secondo la rivista economica Forbes, che ha stilato le ...

L'Assia e il primo addio della Merkel : E adesso che succederà? La prima conseguenza che ha scosso il mondo politico tedesco e non solo è stato l'annuncio di Angela Merkel stamane di non volersi più candidare a capo del partito al ...

Volley - la lettera d’addio di Sara Anzanello : “Per fare capire che la vita è bella”. L’ultimo messaggio della campionessa : Sara Anzanello ci ha tristemente lasciati nel tardo pomeriggio di oggi. La ex pallavolista aveva solo 38 anni, aveva vinto i Mondiali 2002 e alzato al cielo due Coppe del Mondo. La centrale veneta era stata colpita da una forma di epatite nel 2013 e aveva subito un trapianto di fegato, ha lottato a lungo anche contro un tumore che però oggi la ha purtroppo sopraffatta. Sara Anzanello ha lasciato un messaggio sulla bacheca del suo profilo ...

Venerdì l'addio a Gilberto Benetton nella sua Treviso. La cerimonia si terrà nel Duomo della città veneta : PRIMAPRESS, - MILANO - Sempre schivo e lontano dai riflettori, Gilberto Benetton se né andato, per una malattia che durava da tempo, senza far rumore. Venerdì i funerali dell'imprenditore molto amato ...

Dalle magliette alla finanza - addio a Gilberto Benetton l'uomo della svolta. Che forse finirà con lui : Sono esistite due stagioni nella famiglia Benetton di Treviso. La prima, la più nota e per un certo tempo la più gloriosa, appartiene a due fratelli, a Luciano e a Giuliana. Quest'ultima è quella che ...

Lutto nella politica : addio a Di Muro - bandiera della Dc negli anni Ottanta : Un pezzo di storia di Santa Maria Capua Vetere se ne andato. È morto Nicola Di Muro, bandiera della Democrazia Cristiana e figura di spicco degli anni 80/90, uomo in grado di decidere le...

Scienza - addio a Shimomura : Nobel per la scoperta della proteina a fluorescenza verde : Il chimico e biologo giapponese naturalizzato statunitense Osamu Shimomura, Premio Nobel per la Chimica 2008 per la scoperta della proteina a fluorescenza verde, usata come marcatore in medicina, è morto venerdì scorso a Nagasaky, per cause naturali, all’età di 90 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dall’Università di Nagasaki. Era professore emerito presso la Boston University Medical School ed è stato senior ...