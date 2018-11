La voce della Politica Presentato il Memorandum tra Regione Basilicata ed Emirati Arabi

La voce della Politica A Matera il XIII Congresso Provinciale M.C.L. : Quella del Congresso Provinciale sarà l'occasione per ribadire il proprio impegno nella forte sensibilizzazione delle diverse componenti del mondo del lavoro e per discutere di democrazia economica, ...

La voce della Politica A Matera sabato 27 ottobre il XIII Congresso Provinciale M.C.L. : Quella del Congresso Provinciale sarà l'occasione per ribadire il proprio impegno nella forte sensibilizzazione delle diverse componenti del mondo del lavoro e per discutere di democrazia economica, ...

La voce della Politica Associazioni Ambientali su Decreto Genova. Art.41 si puo' inquinare per legge? : Con il Decreto -legge Genova , D.L. 109 del 28.9.2018, è stato inserito il controverso articolo 41 che innalza i limiti degli idrocarburi che possono essere smaltiti nei terreni. In sostanza il governo ...

La voce della Politica Da Brindisi di Montagna il richiamo a responsabilità dei parlamentari lucani : Il senatore Pasquale Pepe, presente all'iniziativa, nel suo intervento ha dichiarato che la Politica non può non ascoltare i territori, a prescindere dalle diverse posizioni politiche. Relativamente ...

Ira della Lega sul portavoce di Conte : "Casalino parla solo a nome del M5S" : Roma - La buffonata della "manina" è stata per Giancarlo Giorgetti la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, infatti, si è sentito chiamato direttamente in causa da Luigi Di Maio e non sembra l'abbia presa bene. D'altra parte, era da tempo che con il M5s la tensione era in salita. Almeno da inizio ottobre, quando all'indomani di uno dei vertici di maggioranza sulla manovra, tra M5s e Lega è ...