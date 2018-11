La Tour Eiffel si spegne per i giornalisti uccisi

Khashoggi : Tour Eiffel si spegne un minuto per ricordarlo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La protesta alla Tour Eiffel per i giornalisti uccisi : La Torre Eiffel a Parigi si è spenta in segno di lutto per i giornalisti uccisi nel mondo. La dimostrazione arriva dopo la morte del reporter saudita Jamal Khashoggi. A organizzare la protesta il gruppo di Reporter senza frontiere. Lutto anche per Daphne Carouana Galizia, uccisa a ...

Parte scala Tour Eiffel all'asta : La scala fu tagliata in 24 parti, ognuna delle quali finita in collezioni private e siti prestigiosi di tutto il mondo. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire