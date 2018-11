La Tav non va fermata | è un' opera fondamentale per tutto il Piemonte

Chelsea - Sarri : 'Non mi aspetTavo un inizio così' : Incontentabile Sarri: nonostante l'attuale terzo posto in Premier League, a soli due punti dalla vetta, l'ex tecnico del Napoli giudica il suo Chelsea fortunato perché finora ha vinto 'pur senza un'...

Tap - vi siete chiesti perché non è nel contratto del governo mentre Tav sì? : Vi siete chiesti perché Tap non è nel contratto del governo mentre Tav sì? Rispondendo a questo dubbio, troverete il bandolo della matassa che mostra i “pentastellette” nel pieno della loro vacuità. A meno che una manina non abbia tolto il dossier Tap dal contratto del governo, dobbiamo tornare a quei giorni con la memoria. Possiamo affermare che se oggi abbiamo una ministra del Sud lo dobbiamo alla firma del contratto di governo? Sì. Una ...

Tav - Appendino : la Torino-Lione non e' una priorita' : "Un sindaco non entra nel merito di queste manifestazioni: e' legittimo portare avanti battaglie politiche, ma io ritengo che la Torino- Lione non sia una priorita' per il paese - ha dichiarato Chiara ...

Simona Ventura : "Sapevo dei tradimenti di Bettarini ma sTavo zitta. I miei figli mi accusavano - non capivano" : Simona Ventura si confessa a Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin parla a cuore aperto del suo futuro e dell'amore, oggi con Gerò Cattaneo ieri con Stefano Bettarini. Con l'ex calciatore è stata una storia da riviste e rotocalchi. Sempre sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Ai microfoni della trasmissione di Canale 5 dice: "Sapevo dei tradimenti (di Bettarini ndr) ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere non vedi. Il ...

Premier League - Sarri : 'Non mi aspetTavo di partire così bene' : TORINO - ' Se mi aspettavo una partenza così buona? A dire il vero no perchè in tutte le mie precedenti esperienze ho avuto problemi per i primi due mesi '. Maurizio Sarri avrebbe firmato per vedere ...

Tav - Appendino : 'Legittimo manifestare a favore - ma non è priorità' - : La sindaca di Torino ribadisce la sua contrarietà all'alta velocità Torino-Lione, dopo che il 28 ottobre scorso il Consiglio comunale della città ha approvato un odg che chiede al governo di ...

Chiara Appendino : “Ascolto chi protesta - ma la Tav è il passato. E Torino non è ferma” : Chiara Appendino è tornata ieri da Dubai. Parla per la prima volta dopo i violenti attacchi alla sua maggioranza arrivati dalle categorie produttive torinesi....

Fabrizio Frizzi - Rita Dalla Chiesa ricorda : 'Mi chiamò a lavorare con lui anche se non sTavamo più insieme' : 'Titolo migliore non poteva essere scelto'. Così Rita Dalla Chiesa ricorda a La Vita in Diretta il programma 'La Posta del Cuore' condotto al fianco di Fabrizio Frizzi andato in onda nel 2015, quando ...

NBA - risultati della notte : LeBron sTavolta non sbaglia i liberi - show di Curry contro New Orleans : Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-113 Con un vantaggio di 13 lunghezze a 3:42 dalla fine della partita, sembrava che ormai il successo fosse ormai cosa fatta per i Los Angeles Lakers. In questa ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Non solo Tav e Tap - lo scontro interno al Movimento 5 stelle passa anche per la Roma-Latina : Non bastassero no Tap e no Tav, ecco che il fronte della diaspora grillina si allunga di qualche chilometro. I circa 59 dell'autostrada Roma-Latina, la futura A12, il tratto che va da Tor de' Cenci alla cittadina laziale. Una parte del M5S la vuole, un'altra no. Ed è scontro. Risultato: una coazione a ripetere gli stessi scenari invertendo a seconda dei casi le parti. Il ministro alle Infrastrutture Toninelli sarebbe a favore, i comitati ...

Tria alla Camera : "E' presto per decidere sulla Tav". PopBari e Carige non a rischio : Al momento, il ministero dell'Economia e delle finanze non dispone di elementi informativi in merito alla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso'. La risposta di Tria ha provocato la ...

Tap e Tav non rilanceranno l’economia. E nemmeno l’opposizione : Non giriamoci intorno. Il tunnel della ValSusa (detto impropriamente Tav, non c’è alcuna linea ad alta velocità in costruzione da quelle parti) è un inutile e costoso buco di 57 km nelle Alpi su una linea che funziona oggi a un sesto delle sue potenzialità, soprattutto perché non c’è grande traffico, né di merci né di passeggeri; per scoraggiare davvero il traffico su gomma serve ben altro e non solo a Torino: prendere misure tariffarie che ...