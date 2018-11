La scuola è l’unica legittima difesa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) “Il bambino costruisce l’uomo, dobbiamo considerarlo come il produttore dell’umanità e riconoscerlo come il nostro Padre”, Maria Montessori nell’agosto 1937. Da allora n’è passata di acqua sotto i ponti e ne ha travolti parecchi, col sospetto che non abbia insegnato nulla. Gli adulti, privandosi della saggezza dei bambini, pensano di poter far da soli. Si sbagliano. Dalle difficoltà non ci si difende con l’odio, il razzismo, le armi, poiché la deriva si alimenta di un nemico da aggredire a tutti i costi, scegliendo sempre il più debole. Questi sono solo strumenti che stimolano il peggio delle persone e poiché tutte le persone (tutte) hanno dentro anche il peggio (oltre al meglio), occorre evitare che il peggio germogli. L’Italia è un luogo oggi più pericoloso grazie ai cecchini italiani che “sparano” (a volte materialmente), ...