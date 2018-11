optimaitalia

: La scaletta di Ultimo a Roma e i duetti con Fabrizio Moro, oggi si replica al Palalottomatica… - OptiMagazine : La scaletta di Ultimo a Roma e i duetti con Fabrizio Moro, oggi si replica al Palalottomatica… - kyaralasconi : RT @rockolpoprock: La prima volta di Ultimo nei palasport: il racconto del concerto al PalaLottomatica. - rockolpoprock : La prima volta di Ultimo nei palasport: il racconto del concerto al PalaLottomatica. -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Ladiè un viaggio a ritroso nel suo percorso artistico. Molti lo conoscono per il trionfo al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte, con Il ballo delle incertezze nel 2018, ma il percorso musicale diha radici ben più profonde.Dal quartiere di San Basilio aha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo con un album già rilasciato, Pianeti, che non è escluso dalladei concerti in programma al Palalottomatica.Dopo la data zero a Roseto degli Abruzzi, la scorsa settimana,si è esibito al Palalottomatica diieri sera per la prima delle due tappene della sua mini tournée di novembre. Questa sera, venerdì 2 novembre,nello stesso palazzetto mentre domenica 4 novembre sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti per questi concerti sono sold out.I tre concerti anticipano ...