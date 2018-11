La ricetta di novembre | i «canederli del cavolo» di Marco Bianchi

vanityfair

(Di venerdì 2 novembre 2018) Un nuovo libro/rio – il diciassettesimo dato alle stampe – e un programma televisivo fresco d'esordio, "La mia cucina delle Emozioni", in onda ogni sabato su Food network. Il tutto al motto di «Happy Food, Happy Life», che più che uno slogan è una filosofia di vita. Anche in cucina. LEGGI ANCHE: «Come si diventa più felici mangiando» Perché il food mentor più attento (e applaudito) della tivù,, non fa che ripeterlo: «la vita felice comincia a tavola». O più precisamente: «dalla spesa giusta. Che si fa scegliendo gli alimenti con intelligenza, premessa necessaria per emozionarci mangiando». Abbiamo incontrato il divulgatore scientifico per chiedergli ...