La prima scelta di Bolsonaro Il giudice anti-Lula al governo

ilgiornale

: Ma basta, @Radio3tweet, ve ne portiamo mille, di donne felici di non aver fatto figli, sicure della loro scelta e s… - alaskaHQ : Ma basta, @Radio3tweet, ve ne portiamo mille, di donne felici di non aver fatto figli, sicure della loro scelta e s… - mele_nando : Sara #Cox sarà la prima donna arbitro di #PremierLeague E c’è grande soddisfazione espressa dal CNAR, la Commissio… - GiulioGasparini : RT @NCicuta: @BartNicolotti @liberta_scelta Deficit, salvataggi e nuove condizione lavorative peggiorative rispetto al passato. Ma devi anc… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Sergio Moro, ilche nel 2014 diede inizio a Curitiba alla Lava Jato, la Mani Pulite verdeoro diventata uno spartiacque nella storia del Brasile contemporaneo, dal prossimo primo di gennaio sarà ministro della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del "presidente eletto" Jair. Un superministro, come scritto da tutti i media. "Accetto l'offerta del presidente per implementare un'importante lotta contro corruzione e criminalità organizzata ha detto ilieri in un comunicato - sottolineando come si atterrà nel suo agire alla Costituzione, alla legge e ai diritti". Un chiarimento scontato ma dovuto, soprattutto dopo che l'ex presidente Dilma Rousseff ieri aveva definito "un re nudo" lo stesso Moro, in quanto a suo dire "autoritario", "fascista" e, soprattutto, colpevole di tutti i mali che hanno colpito lei, il partito dei lavoratori, il Pt e il suo mentore,, da ...