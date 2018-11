La Confessione | Oscar Farinetti su Nove | “Scioccato dal modo di governare di Di Maio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) Dopo un ottimo giudizio Matteo Renzi definito “un fuoriclasse”, una piena bocciatura di Luigi Di, intervistato da Peter Gomez a La, in onda suvenerdì 2mbre alle 23, è “francamente scioccato daldiquesto Paese e dall’idea di aver fatto le cose” dell’attuale ministro dello Sviluppo economico. Spiega il patron di Eataly: “Tu non puoi festeggiare…Sa che mi hanno chiamato amici miei per chiedermi cosa era successo perché non hanno capito la storia del balcone. Io a cercare di spiegargli che festeggiavano la decisione di fare deficit. Non puoi dire: ‘Ho risolto i problemi della povertà in Italia’. Lo devi dire quando li hai risolti”. Interviene il giornalista: “Però non pensa che dare 6 miliardi o 8 miliardi a persone che non hanno niente, al di là delle modalità, sia una cosa giusta visto che una ...