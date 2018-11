Juventus-Cagliari | le probabili formazioni

Juventus-Cagliari - Allegri LIVE : 'Per la Champions la favorita numero uno è il Barcellona' : LIVE 12:26 2 nov Tra Ronaldo, Dybala e Pjanic, chi calcia le punizioni? Da lontano è più facile che calci Ronaldo, da vicino Dybala e Pjanic: dobbiamo sfruttarli tutti. 12:20 2 nov Che momento sta ...

Juventus - Allegri : “Non pensiamo alla Champions - solo a vincere contro il Cagliari” : Come da consuetudine, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa pre gara. I bianconeri si preparano alla sfida contro il Cagliari di domani sera alle 20.30. Il tecnico non sottovaluta assolutamente la gara e chiede maggiore attenzione ai suoi: “Chiedo di vincere la partita. La dimostrazione si è vista anche a Empoli, dove […] L'articolo Juventus, Allegri: “Non pensiamo alla Champions, ...

Probabili Formazioni Juventus-Cagliari Serie A - 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Cagliari, 11^giornata Serie A, Sabato 3 Novembre ore 20.30, Allianz Stadium.Juventus-Cagliari, Sabato 3 novembre. La Juventus vuole tornare a convincere dopo il pareggio contro il Genoa e la vittoria sofferta contro l’Empoli, anche per dare un segnale alle due principali inseguitrici che sembrano prendere fiducia. Il Cagliari si presenta a questa complicatissima sfida, dopo la vittoria casalinga ...

Juventus-Cagliari - tutte le quote : La Juventus va a caccia di nuovi record nella sfida casalinga contro il Cagliari. Vincendo contro i sardi i bianconeri, primi con 28 punti, arriverebbero infatti a quota 31, un traguardo mai raggiunto ...

Juventus-Cagliari - novità Allegri : gioca Perin - fuori Dybala : Juventus-Cagliari- Massimiliano Allegri sarebbe pronto ad attuare diverse novità in vista della sfida di domani sera contro il Cagliari. Sarà una Juventus in pieno allarme centrocampo, figlia dei forfait di Emre Can e Khedira. Scelte obbligate per il tecnico bianconero, il quale, oggi in conferenza stampa, potrebbe specificare e anticipare alcune scelte tecniche e tattiche. […] L'articolo Juventus-Cagliari, novità Allegri: gioca Perin, ...

Juventus - Cagliari : cronaca diretta - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 3 novembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca in diretta della partita. QUI Juventus Allegri dovrebbe optare ...

Juventus : quattro assenti contro il Cagliari : La Juventus sfida il Cagliari nel posticipo serale del sabato. Il Corriere dello Sport, i bianconeri saranno senza Bernardeschi che migliora ma attende il test in famiglia con la Primavera. Lo staff tecnico rimane molto cauto e preferisce non forzare i tempi. Lo stesso ...

Juventus-Cagliari streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Juventus-Cagliari streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Juventus-Cagliari le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Juventus-Cagliari in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Serie A - Cagliari verso la Juventus. Farias e Klavan a parte : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , che prosegue la propria preparazione in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus , sabato ore 20.30, Allianz Stadium, . La squadra ha ...

Juventus-Cagliari - come vederla in tv : La Serie A ritorna in campo, con il Cagliari che sabato sera affronterà la Juventus allo Stadium, ore 20.30,. Nell'ultimo turno, vittoria esterna dei bianconeri sull'Empoli targata CR7: sua la ...

Juventus-Cagliari - ecco come vederla in tv : La Serie A ritorna in campo, con la Juventus che ospiterà sabato sera allo Stadium, ore 20.30, il Cagliari di Maran. Nell'ultimo turno, vittoria esterna dei bianconeri a Empoli targata CR7: sua la ...

Biglietti Juventus-Cagliari : come acquistare gli ultimi tickets per l’undicesima giornata di Serie A : Sabato 3 novembre alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il match tra Juventus e Cagliari, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia, desiderosi di confermare la propria leadership nel torneo nazionale, affronteranno tra le mura amiche i sardi in un confronto sulla carta a senso unico. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sembrano un’armata invincibile e il ...

La Juventus torna su DAZN : sabato alle 20.30 la sfida con il Cagliari : La Juventus torna su DAZN. sabato sera all'Allianz Stadium arriva il Cagliari L'articolo La Juventus torna su DAZN: sabato alle 20.30 la sfida con il Cagliari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

