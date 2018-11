Juventus | Bernardeschi ricorda Astori | “Ha insegnato integrità”

Juventus - out Chiellini e Bernardeschi ma ci sono rientri importanti : la conferenza di Allegri : Massimiliano Allegri ha svelato alcuni retroscena in merito alla gara che la sua Juventus giocherà col Cagliari: out Chiellini e Bernardeschi Massimiliano Allegri quest’oggi ha affrontato la consueta conferenza stampa pre-partita della sua Juventus. Il club torinese sarà impegnato domani contro il Cagliari, in un incontro importante per tenere a debita distanza le concorrenti per la corsa scudetto. “Domani dobbiamo vincere e ...

Juventus - Bernardeschi e Chiellini ancora out : i dettagli : Bernardeschi e Chiellini con ogni probabilità saranno fuori dall’elenco dei convocati per la gara che la Juventus giocherà contro il Cagliari “Mentre una parte dei giocatori si è dedicata ad un lavoro atletico, l’altra, composta da Pinsoglio Barzagli, Benatia, Rugani, Cancelo, Spinazzola, Douglas Costa, Kean e Mandzukic, ha affrontato una partitella con l’Under 23. La doppietta di Kean, il gol di Douglas Costa e la ...

Juventus - Allegri ritrova Mandzukic ma si ferma Bernardeschi : Dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juventus è tornata al lavoro questa mattina alla Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all’Allianz Stadium. RIENTRA Mandzukic Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha […] L'articolo Juventus, Allegri ritrova Mandzukic ma si ferma Bernardeschi proviene da ...

Juventus - si torna in campo dopo due giorni di riposo : lavoro personalizzato per Chiellini e Bernardeschi : La Juventus è tornata in campo questa mattina dopo due giorni di riposo, con il gruppo Mario Mandzukic dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha ...

Juventus - Bernardeschi : “Abbiamo la giusta mentalità per combattere” : Dopo una vittoria arrivata grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi ha voluto caricare i suoi con un messaggio da brividi. L’ex giocatore della Fiorentina, tramite il proprio profilo Instagram, ha mandato un messaggio a tutti i tifosi bianconeri: “Partita dura, ma questa è l’attitudine e la mentalità giusta per combattere fino alla […] L'articolo Juventus, Bernardeschi: “Abbiamo la ...

DIRETTA/ Empoli Juventus (risultato live 1-0) info streaming video e tv : ammoniti Bernardeschi e Betancur : DIRETTA Empoli Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Castellani, valida per la decima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:41:00 GMT)

Empoli-Juventus - le formazioni ufficiali : riecco Bernardeschi dal 1' : Empoli-Juventus – La marcia della Juventus deve ripartire da Empoli. Questo almeno l’auspicio di squadra e tifosi bianconeri: dopo il pari di sabato scorso contro il Genoa i campioni d’Italia devono riprendere la loro marcia e per farlo sono fondamentali i 3 punti. Dall’Old Trafford al Castellani, da Pogba e Lukaku a Krunic e Caputo: […] L'articolo Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali: riecco Bernardeschi dal ...

PROBABILI FORMAZIONI / Manchester United Juventus : ballottaggio Dybala-Bernardeschi - novità live e quote : PROBABILI FORMAZIONI Manchester United Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I bianconeri hanno qualche problema soprattutto a centrocampo(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:51:00 GMT)

Manchester United-Juventus - le probabili formazioni : Bernardeschi a centrocampo : Torna una grande classica della Champions League, dopo oltre 15 anni: quella tra Manchester United e Juventus. Le due squadre sono reduci entrambe da un pareggio che scontenta: i bianconeri contro il ...

Juventus - Bernardeschi più Emre Can per sbancare Manchester : TORINO - Dietro la sorpresa - Juan Cuadrado per Federico Bernardeschi in partenza al cospetto del Genoa - si nasconde probabilmente un'evidenza: a Old Trafford il giocatore più impattante di questa ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 0-0 - c’è Cuadrado - panchina per Bernardeschi e Dybala : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Juventus - Bonucci : 'Ronaldo ti fa rendere meglio. Bernardeschi è diventato uomo' : ROMA - ' Ventura ? Credo che sia importante per lui ritrovare una panchina, dopo la mancata qualificazione al Mondiale ha la chance per mettere in mostra il calcio che lo ha fatto arrivare alla guida ...

Juventus - Bernardeschi “non siamo mai sazi” : “Ancora una vittoria di carattere e determinazione”. Decima vittoria su altrettante partite per la Juventus, traguardo celebrato da capitan Chiellini con un tweet dopo la vittoria per 2-0 a Udine: “Avanti così” ha concluso il difensore, che sarà a disposizione del ct azzurro Roberto Mancini insieme a tanti altri compagni. Tra questi anche Leonardo Bonucci: “Ten in a row” il suo commento in inglese per ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo serio dentro e fuori dal campo. Le mie parole a Bernardeschi? Non volevo sminuire la Fiorentina' : TORINO - La Juve punta la decima vittoria consecutiva a Udine, ma sotto i riflettori c'è la vicenda Cristiano Ronaldo, accusato di stupro per fatti che risalgono al 2009, e l'attualità di campo passa ...