Juve | Ronaldo re dei social | numero uno al mondo | in Italia c' è solo lui

Juve - zero gol su punizione : così Ronaldo 'spreca' il talento di Pjanic e Dybala : Giusto per la cronaca: con 15 gol in Serie A su piazzato, il bosniaco è il recordman tra i giocatori del nostro campionato. E a quota 9 lo segue il compagno di squadra argentino. Juve, Ronaldo TI ...

Juventus - Ronaldo si sente al top : lo scrive anche sui social : TORINO - Ronaldo , Cuadrado e Cancelo abbracciati, in fotografia, con un eloquente commento dell'attaccante portoghese: 'Top'. I sorrisi abbondano nell'ultimo post pubblicato da CR7, che da pochi ...

Juventus - Dybala 'oscurato'? Risponde Lippi : "E Ronaldo non è quello del Real" : E proprio dei bianconeri e del fuoriclasse portoghese ha parlato l'ex tecnico juventino Marcello Lippi in una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport': 'È arrivato al momento giusto. Se ...

Juventus - Matuidi esalta Ronaldo : “ci fa sentire più forti - ha qualcosa che nessun altro possiede” : Il centrocampista francese ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sul mondo Juventus, esaltandone carisma e qualità Un impatto devastante, sette gol in campionato e un carisma difficilmente riscontrabile in altri giocatori. Cristiano Ronaldo si è già preso la Juventus, lo sa bene Blaise Matuidi che condivide ogni giorno lo spogliatoio con il portoghese. Fabio Ferrari/LaPresse Il centrocampista campione del mondo ha parlato di ...

Juve - Matuidi esalta Cristiano Ronaldo : 'Ha qualcosa che nessun altro ha. Vedendolo capisco che non ci sono segreti' : Per capire l'impatto di Cristiano Ronaldo nella Juve, basterebbe ascoltare le descrizioni che i compagni fanno di lui. Campioni del mondo compresi. Uno su tutti, Blaise Matuidi . Il centrocampista ...

Juve - Matuidi esalta Cristiano Ronaldo : "Mamma mia quanto lavora" : Il francese parla a RMC e racconta un aneddoto che ci fa capire quanto sia importante la presenza del portoghese

Juve - Ronaldo già pronto per Halloween : la foto con la famiglia è virale : CR7 fa paura. No, non in campo. Ma fuori, dove con la famiglia al seguito ha già iniziato i festeggiamenti di Halloween. Un bel quadretto, con maschere spaventose e bambini visibilmente divertiti: ad ...

Juventus - Matuidi impressionato da Cristiano Ronaldo : “ecco cosa mi ha colpito” : Blaise Matuidi impressionato da Cristiano Ronaldo e dalla sua incredibile forza fisica e mentale che gli permette di stare al top Blaise Matuidi sta continuando a regalare prestazioni solide alla sua Juventus, diventando quasi imprescindibile per mister Allegri. Il calciatore della Francia ha parlato a RMC Sport Francia del suo illustre compagno Cristiano Ronaldo. Il centrocampista ha svelato alcuni degli aspetti che maggiormente ...

Juve - Cristiano Ronaldo miglior bomber al debutto degli ultimi 60 anni : 7 gol come Charles : "Cristiano Ronaldo in Italia segnerà molto meno". Molti scettici, all'arrivo di CR7 alla Juve, hanno proferito questa frase, convinti della maggiore solidità delle difese della Serie A rispetto a ...

Batistuta : 'Tra Messi e Ronaldo prendo Leo - ma la Juventus è da Champions' : FIRENZE - 'Chi preferisco fra Messi e Cristiano Ronaldo ? Se devo scegliere prendo tutti e due, altrimenti Messi solo perché é argentino. Sono due giocatori diversi: Leo partecipa molto di più al ...

Ronaldo : 'Juve? Offerte in Cina 5 volte più alte. Il caso stupro mi condiziona - ma sono innocente! Real? Via per Perez' : Quindi, diciamo Salah, Modric, Griezmann, Varane, Mbappé, e i francesi in generale perché che sono campioni del mondo. Ma voglio aspettare per vedere se tutti questi giocatori saranno ancora al top ...

Presagi di gloria per la Juventus - grazie a Cristiano Ronaldo e non solo : I primi due mesi di Serie A hanno evidenziato il perpetuarsi del predominio della Juventus, che pare proprio non volerne sapere di deporre le armi, quelle armi che da oltre sette anni le permettono di signoreggiare indisturbata nell'arena della massima categoria, senza che alcun team ne possa minimamente mettere in pericolo le insegne regali (nel campionato in corso vanta 6 lunghezze su Napoli ed Inter). Una Juve la cui egemonia “rischia” presto ...

Juventus - Cancelo in esclusiva a Skysport.it : 'Ronaldo merita il Pallone d'Oro - con lui favoriti per la Champions' : Non molla nulla, pur essendo il calciatore migliore del mondo. La Juventus è sempre stato un grande club ma ora, con Cristiano, agli occhi degli avversari si è trasformata nella squadra favorita per ...

La Juventus va in vacanza. Ma Ronaldo resta in palestra. FOTO : Due giorni di giorni di riposo per ricaricare le energie e staccare per un po' dal calcio: dopo il successo contro l'Empoli in campionato, l'allenatore della Juventus Max Allegri ha concesso alla sua ...