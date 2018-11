Judo | Europei Under 23 | bronzo per Giulia Pierucci nei -52 kg! Elios Manzi fuori al

Judo - Europei Under 23 : Elios Manzi e Eleonora Geri guidano altri nove azzurri a caccia del trono continentale di categoria : Domani cominceranno i Campionati Europei Unde 23 di Judo, che si svolgeranno all’Audi Arena di Gyor (in Ungheria) fino a domenica 4 novembre e che vedranno coinvolti 307 atleti, di cui 183 uomini e 124 donne. L’Italia sarà rappresentata da 11 Judoka, cinque nelle categorie femminili e sei in quelle maschili, che cercheranno di allungare la striscia positiva di risultati della nostra Nazionale ottenuta ai Mondiali Junior e al Grand ...

Judo - Europei Junior 2018 : l’Italia chiude con un settimo posto nella gara a squadre mista : La rassegna continentale giovanile di Sofia si è chiusa con il settimo posto dell’Italia nella gara a squadre mista, l’ultima gara prevista dal programma dei Campionati. Gli azzurri hanno sconfitto al primo turno la Turchia allo spareggio dopo un 4-4 maturato con le vittorie di Scutto (su Beder nei 48), Pellitteri (su Mercan nei 57), Esposito (su Cimen nei 73) e Agro Sylvain (su Guner nei +90), che hanno compensato i quattro punti ...

Judo - Europei junior 2018 : gli azzurri non brillano nelle categorie pesanti - nessuna medaglia per l’Italia nella terza giornata a Sofia : giornata storta per l’Italia a Sofia, dove sono in corso gli Europei junior 2018 di Judo. Gli azzurri hanno ceduto tutti al primo turno nella terza giornata del torneo bulgaro, che nei giorni scorsi aveva arriso all’Italia con ben due medaglie d’oro grazie a Manuel Lombardo e Alice Bellandi e ben 4 medaglie di bronzo. Le categorie “pesanti”, tuttavia, non sono state propizie ai colori azzurri. E così Arianna Conti e Anna ...

Judo - Europei junior 2018 : Italia da sogno a Sofia! Alice Bellandi si tinge d’oro - terzo posto per Nadia Simeoli - Giovanni Esposito e Christian Parlati : Italia da sogno a Sofia. Gli azzurri hanno conquistato ben quattro medaglie nella seconda giornata degli Europei junior 2018 di Judo in Bulgaria, rimpinguando un medagliere che ieri era stato impreziosito dal trionfo di Manuel Lombardo nella categoria -66 kg. Il sigillo più brillante reca il marchio di Alice Bellandi, che ha portato a casa una splendida medaglia d’oro nella categoria -70 kg, suggellando un percorso sensazionale con quattro ...

Judo - Europei junior 2018 : Manuel Lombardo è d’oro nei -66 kg a Sofia! : Ottima partenza dell’Italia del Judo nella prima giornata degli Europei junior 2018 in corso di svolgimento a Sofia, in Bulgaria. La spedizione azzurra è partita col botto grazie alla medaglia d’oro conquistata da Manuel Lombardo nella categoria -66 kg, oltre all’ottimo quinto posto raggiunto da Sofia Petitto nei -48 kg. Il cammino di Manuel Lombardo nel tabellone dei -66 kg è cominciato agli ottavi di finale con un incontro ...

Judo - Europei junior 2018 : Italia in cerca di medaglie con 22 atleti a Sofia - Christian Parlati e Giovanni Esposito le punte azzurre : Una folta pattuglia Italiana si appresta ad entrare in gara a Sofia, in Bulgaria, dove tra giovedì 13 e domenica 16 settembre si svolgeranno gli Europei junior 2018 di Judo. Il Bel Paese sarà rappresentato da ben 22 atleti, quasi tutti potenzialmente in grado di puntare alle medaglie nella competizione che andrà in scena tra i Balcani. Una squadra estremamente competitiva, che includerà svariati giovani che hanno già gareggiato tra i senior con ...