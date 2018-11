JazzMi 2018 arriva anche a Varese

varesenews

: Alla Triennale di Milano, nell'ambito di JAZZMI 2018, è da oggi visitabile la straordinaria mostra di William Claxt… - MyMI_Milano : Alla Triennale di Milano, nell'ambito di JAZZMI 2018, è da oggi visitabile la straordinaria mostra di William Claxt… - cauz_ : Oggi comincia una nuova edizione di #Jazzmi, ed è una di quelle rarissime cose che ci rende fortunati a vivere a Mi… - LuinoNotizie : Al via il '#JAZZMI', #Geotime è media partner: l'app per gli eventi e le attrazioni della città… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Al Cinema Teatro Nuovo di, i Jazz Lag vi porteranno in un intenso viaggio musicale in giro per il mondo, tra baci a mezzanotte, gentilezza d'altri tempi e vita d'ogni giorno. Dal Jazz di Louis ...