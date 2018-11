Italia “patria” dell’emicrania : Italiani popolo di emicranici. A soffrirne sono sopratutto le donne, due persone colpite su tre, tanto che l’emicrania è ormai riconosciuta come una malattia di genere. “Siamo la patria dell’emicrania ma ci curiamo male perché è scambiata ancora per il sintomo, ma l’emicrania non è il segnale d’allarme di qualcosa che non va, è in se stessa una malattia che costa al Paese 20 mld di euro l’anno. Riconoscerla ...

Mattarella : l'immagine dell'Italia all'estero migliore che in patria : L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

«Quindici giorni per lasciare la Germania» Il caso degli immigrati Italiani «invitati» a rimpatriare : Sarebbero almeno un centinaio in Germania i casi di immigrati italiani invitati a fare le valigie e lasciare il Paese. La causa di tutto è una legge entrata in vigore il 20 luglio 2017 che recepisce ...

Germania - donna Italiana denuncia : “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò rimpatriata”. Non è un caso isolato : “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, per trovare un lavoro: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io”. A raccontare la vicenda a Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, è una donna italiana che si è trasferita in Germania nel 2013 e, dopo aver smesso di ...

FORMIGONI : "HO PERSO TUTTO - HO SOLO 2MILA EURO"/ Caso Maugeri : "Costernato - Italia era patria del diritto..." : Roberto FORMIGONI condannato per corruzione in Appello sul Caso Maugeri: "al rogo perchè ho governato bene in Lombardia. Ho PERSO TUTTO, mi rimangono SOLO 2MILA euro"

Altri 184 sbarcati in Italia. "Charter per rimpatriarli" : Accordi bilaterali più forti, mezzi tecnologici per controllare i flussi, utilizzo dei satelliti e di radar, rimpatri più veloci: potrebbero essere queste le misure che l'Italia adotterà per gestire gli arrivi dei migranti sulle nostre coste.Ieri dal Viminale hanno fatto sapere che si sta lavorando a "soluzioni innovative ed efficaci". Nelle ultime 24 ore a Lampedusa sono arrivati 184 clandestini, per cui si era chiesto l'intervento di Malta, ...

Guido Ceronetti morto - ripubblichiamo la sua ultima intervista al Fatto : “Sono un patriota orfano di patria. Italia - regno della menzogna” : Schivo nella vita e prolifico nelle opere, oggetto di polemiche più che di riconoscimenti, Guido Ceronetti è stato poeta, filosofo, scrittore, traduttore, giornalista e drammaturgo Italiano, ma soprattutto è stato un umanista, un umanista disturbante nei sui contrappunti a ideologie e dogmi dominanti. È morto oggi all’età di 91 anni a Cetona, piccolo borgo toscano dove si era trasferito da tempo e dove conduceva un’esistenza ...

Mountain Bike - Mondiali 2018 : Jolanda Neff profeta in patria nella prova femminile? L’Italia ci prova con Eva Lechner : Tutto pronto per le gare più importanti per quanto riguarda i Mondiali di Mountain Bike 2018. In terra svizzera, in quel di Lenzerheide, vanno in scena le prove Elite per il cross country, la disciplina olimpica. Domani si accendono i fari per quanto riguarda la prova al femminile: il pubblico elvetico è prontissimo ad esaltarsi per l’atleta più attesa del lotto, Jolanda Neff. L’atleta di casa è stata davvero la dominatrice della ...

Golf - European Tour 2018 : Thorbjorn Olesen prova ad essere profeta in patria nel Made In Denmark - l’Italia spera con Edoardo Molinari : La straordinaria vittoria di Andrea Pavan nel D+D Real Czech Masters è ancora ben presente negli occhi e nella mente degli appassionati italiani di Golf. Ma per l’European Tour 2018 è già tempo di guardare avanti, proiettandosi verso il Made In Denmark, torneo che andrà in scena tra giovedì 30 agosto e domenica 2 settembre sul percorso par 71 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Svariati grandi protagonisti del circuito ...