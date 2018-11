Italia ha speso più di 5 miliardi di euro in armamenti nel 2018

“Ho speso tutto in alcool e droga”. La confessione choc del mito del cinema Italiano : Una racconto a tinte fosche, dai contorni indefiniti e dal finale già scritto, lui che divenne famoso interpretando il pittore Ligabue in tv, ora vive quasi in miseria in una casa famiglia nel litorale di Fiumicino, Flavio Bucci, uno dei più grandi attori italiani si racconta al Corriere della sera.“Per fortuna ho speso tutto in donne, manco tanto, che me la davano gratis, vodka e cocaina. Scarpe e cravatte che non mettevo mai. Mi sparavo cinque ...

Il fondatore di Forza Salvini sospeso da Forza Italia : “Comportamento inaccettabile” : Dopo la conferenza stampa organizzata per la presentazione della corrente fondata a sostegno del vicepremier leghista Matteo Salvini, Forza Italia ha fatto sapere di non aver gradito l'iniziativa del forzista calabrese Spizzirri e ha provveduto a sospenderlo in via immediata procedendo inoltre a deferirlo al collegio dei probiviri.Continua a leggere

Il coordinatore di Forza Italia della Calabria presenta "Forza Salvini" e viene sospeso dal partito : "Un movimento che non mette in discussione Berlusconi ma la sua classe dirigente" e così a Montecitorio il vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club Forza Italia della Calabria ...

Il coordinatore di Forza Italia della Calabria presenta "Forza Salvini" e viene sospeso dal partito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Asta frequenze 5G : In Italia speso più di 10 volte che in Finlandia : 6.5 miliardi di Euro spesi dagli operatori di telefonia che hanno strapagato le frequenze ben 10 volte in più che in Finlandia Asta frequenze 5G: In Italia speso più di 10 volte che in Finlandia Terminata l’ultima fase di assegnazione delle frequenze del 5G la raccolta si è fermata intorno ai 6.5 miliardi di euro con […]

Asta frequenze 5G : In Italia speso più di 10 volte che in Finlandia : 6.5 miliardi di Euro spesi dagli operatori di telefonia che hanno strapagato le frequenze ben 10 volte in più che in Finlandia Asta frequenze 5G: In Italia speso più di 10 volte che in Finlandia Terminata l’ultima fase di assegnazione delle frequenze del 5G la raccolta si è fermata intorno ai 6.5 miliardi di euro con […]

Abbiamo parlato con il ricercatore Italiano sospeso dal Cern per sessismo : Il ricercatore italiano Alessandro Strumia, il professore all'Università di Pisa sospeso dal Cern dopo aver affermato che la 'fisica è stata inventata e costruita dagli uomini e non si entra per ...

Abbiamo parlato con il ricercatore Italiano sospeso dal Cern per sessismo : Il ricercatore italiano Alessandro Strumia, il professore all'Università di Pisa sospeso dal Cern dopo aver affermato che la "fisica è stata inventata e costruita dagli uomini e non si entra per invito", è convinto di essere stato "censurato da chi non vuole valorizzare il merito". Contattato dall'Agi, Strumia ha spiegato: "Non ho mai fatto discorsi sessisti o discriminato le ...

“La Germania ha speso 70mila marchi per la mia formazione - io le ho dato 700mila euro di tasse. Italia poco furba” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono un Italiano emigrato e in Germania ho raggiunto obiettivi che nel mio Paese non avrei neanche potuto immaginare. Sono partito davvero con una ...

"Ramarro nel giardino sospeso" - il fumetto distribuito nei musei Italiani : Afferma risoluta: 'Ci troviamo nell'ultimo luogo dove l'essenza di questo mondo possa essere custodita. Un grande affresco da ricomporre con gli elementi più nobili. Questo, da sempre, è il nostro ...

Italia-Polonia – Prima tutti col fiato sospeso - poi esplode il Dall’Ara : l’esultanza al gol di Jorginho [VIDEO] : Grande esultanza dei tifosi dell’Italia al gol del pareggio contro la Polonia: Jorginho fa impazzire il Dall’Ara Esordisce con un pareggio l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con la Polonia: dopo essere passati in svantaggio a causa del gol di Zielinski, ci ha pensato Federico Chiesa a procurarsi il rigore, poi trasformato da Jorginho, che ha portato al gol del ...