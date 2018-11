Isola di Pietro 2 | Diego fa preoccupare Pietro e si allontana da Caterina | anticipazioni

L’Isola di Pietro 2 - Diego e Caterina si mettono insieme? Anticipazioni sulla coppia : Una nuova coppia a L’Isola di Pietro 2? Anticipazioni su Caterina e Diego Diego e Caterina si mettono insieme? Le Anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 su questa coppia non mancano. Sono tra i personaggi della serie televisiva più amati: è normale, quindi, che si vogliano conoscere sempre più informazioni sul loro conto. Che – […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Diego e Caterina si mettono insieme? Anticipazioni ...

L’Isola di Pietro 2 - terza puntata : Vanessa Silas è Morta! : Interessanti elementi emergeranno nella terza puntata de L’isola di Pietro 2. Vanessa Silas è stata trovata Morta! E ad essere accusato è Samir! Prosegue la fiction di successo L’isola di Pietro 2 in onda sulle reti Mediaset che vede come protagonista indiscusso Gianni Morandi, nei panni del medico Pietro Sereni. Tanti i colpi di scena in questo nuovo appuntamento, molti dei quali riguarderanno proprio la famiglia del pediatra. La situazione a ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro seconda serie - 3^ puntata : i dubbi di Elena sul marito : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction L'Isola di Pietro 2 con protagonista Gianni Morandi. La prossima settimana, precisamente domenica 4 novembre, andra' in onda la terza delle sei puntate previste di questa edizione che sta conquistando l'affetto del pubblico da casa. Tanti i colpi di scena in questo nuovo appuntamento che riguardano non soltanto il dottor Pietro ma anche gli altri protagonisti della sua famiglia. [VIDEO] Spoiler ...

L’Isola di Pietro 2 : zero fantasia per un prodotto piacevole - ma già visto : L'Isola di Pietro 2 Lo scorso anno L’Isola di Pietro ha ridato vita alla serialità di Canale 5, che era in stallo da tempo, incapace di appassionare ancora il proprio pubblico con i soliti schemi e volti ormai abusati. Ha rappresentato una piccola rivoluzione, perchè ha portato in scena temi e meccanismi cari all’universo Rai, che in tema di fiction è maestra; ovvio, dunque, che lo scopo della seconda stagione fosse quello di ...

L'Isola di Pietro 2 : Vanessa viene ritrovata senza vita : Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de L'isola di Pietro 2. La fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra Pietro Sereni sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Ogni domenica è un testa a testa con il competitor Che tempo che fa, condotto su Rai uno da Fazio. Tutto sembrava essere ritornato alla tranquillita' nella piccola isola di Carloforte e invece gia' dalla prima puntata tutto viene sconvolto. ...

Ascolti tv - ancora un testa a testa tra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2 : Che tempo Che fa di Fabio Fazio su Rai1 vince il prime time del 28 ottobre con 3.712.000 telespettatori e uno share del 14.7%. Sui social la trasmissione si conferma nuovamente come la più commentata della giornata con oltre 104mila interazioni. Ascolti tv prime time Su Canale5, la seconda puntata della fiction L’isola di Pietro 2, con Gianni Morandi, ha ottenuto 3.130.000 telespettatori e il 14.94% di share. Nei dettagli della prima ...

Che tempo che fa di Fabio Fazio - ascolti domenica 28 ottobre - L'Isola di Pietro lo batte in sovrapposizione : Cresce leggermente Fabio Fazio ma in sovrapposizione perde contro Gianni Morandi. Nella serata di ieri, domenica 28 ottobre 2018, su Rai1 " dalle 20.36 alle 22.47 - Che tempo Che Fa ha conquistato 3.

Ascolti TV | Domenica 28 ottobre 2018. L’Isola di Pietro cala al 14.9%. Fazio 14.7%-13.7%. Bene Le Iene (12.6%). In sovrapposizione : Domenica In 15.44% - Domenica Live 15.94% : Lorella Cuccarini ne L'Isola di Pietro 2 Nella serata di ieri, Domenica 28 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 20.36 alle 22.47 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.712.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre – dalle 22.52 alle 0.02 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.174.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al ...

Ascolti - d'Urso batte Mara Venier. Fazio vince la prima serata - in calo 'L'Isola di Pietro' : In sovrapposizione: 'Domenica Live' ottiene 2.646.000 spettatori con il 15,90% di share, mentre 'Domenica In' si ferma a 2...

L’Isola di Pietro 2 - trama terza puntata : Elena è incinta : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, terza puntata: un segreto inconfessabile Il mistero s’infittisce a L’isola di Pietro 2, la fiction con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Michele Rosiello, Alma Noce e Chiara Baschetti che va in onda la domenica sera su Canale5. Cosa accadrà nella terza puntata de L’isola di Pietro 2? Nella puntata di ieri, seguita da 3.130.000 telespettatori pari al 14.9% di share, si sono susseguiti ...

