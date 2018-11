Iran | Italia forse esente da sanzioni Usa

L’Italia ripudia la guerra - ma non gli affari che le gIrano attorno : di Maurizio Donini “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”, recita la Costituzione Italiana ...

Venezia sommersa nel 2100? Ecco perché alcune bellezze storiche italiane sparIranno : Il risultato di una ricerca pubblicata su Nature Communications ha calcolato i rischi che corrono per erosione e sommersione i siti patrimonio dell'umanità UNESCO. L'Italia possiede il maggior numero dei beni patrimonio dell'umanità in pericolo: da Venezia alla Val di Noto, passando per le Cinque Terre e la città di Ferrara.Continua a leggere

Italia : ponte Morandi; trovato tIrante spezzato - inviato a Zurigo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Def - Salvini e Di Maio tIrano dritto dopo il no di Upb e Bankitalia : L'Upb ha infatti giudicato troppo ottimistiche le previsioni macroeconomiche relative al 2019 contenute nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Giudizio negativo anche da ...

Mondiali volley femminili 2018 - Mazzanti soddisfatto della sua Italia : “punti importanti che servIranno nella 2ª fase” : Mondiali volley femminili 2018, Mazzanti e la sua Italia a punteggio pieno dopo le prime tre partite della competizione in terra cinese Nel Campionato del Mondo femminile 2018 le azzurre di Davide Mazzanti hanno centrato il terzo successo consecutivo, battendo 3-0 (25-11, 25-18, 25-20) Cuba. Troppo netto il divario tra l’Italia e le caraibiche, per tutti e tre i set infatti la nazionale tricolore ha dominato la partita. Ben diversa si ...

FRANCESCO MIranDA - RITROVATO ITALIANO SCOMPARSO A BARCELLONA/ Ultime notizie - la sorella : "Sta bene" : FRANCESCO MIRANDA, ITALIANO SCOMPARSO a BARCELLONA. Ultime notizie, appello della polizia: "SCOMPARSO da 4 giorni", nessuna traccia del 33enne napoletano(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:48:00 GMT)

Vino : Wine trade monitor - Italia tra paesi origine in cui vendite progredIranno : I vini Italiani guadagnano terreno e l’Italia viene indicata dal 41% degli operatori tra i paesi d’origine le cui vendite progrediranno maggiormente da oggi al 2020. Ciononostante, per un operatore su due, la Francia mantiene ancora il suo vantaggio in particolare negli Stati Uniti, Hong-Kong e Belgio. E’ uno dei principali risultati che emerge dal Wine trade monitor 2018, studio dedicato ai vini che delinea le prospettive future e che ...

Antonietta Fragasso - Miss Italia 2018 / Già Miss Puglia - l'aspIrante reginetta è in gara con il numero 22 : Antonietta Fragasso, tra le aspiranti Miss Italia 2018 che questa sera si contenderanno la fascia di più bella d'Italia, ha 22 anni ed è originaria di Foggia. Gareggia con il numero 22 e...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:09:00 GMT)

Oscar - sono 21 i film italiani che aspIrano alla candidatura : c'è anche 'Sulla mia pelle' : sono 21 i film iscritti alle selezioni del candidato italiano per il premio Oscar come miglior film straniero. Il prossimo 25 settembre ne verrà scelto soltanto uno, che potrebbe arrivare a concorrere ...